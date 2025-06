Impacto por renuncia de panelista tras fea discusión al aire: «Eres muy resentida»

En los últimos días, Francisca Merino se vio en el centro de la noticia farandulera, luego de protagonizar una brutal pelea con su compañera Pepi Velasco, en medio de la emisión del programa ‘Amiga date cuenta’.

Resulta que todo partió cuando, durante una dinámica del espacio de TV+, a la actriz le tocó responder qué es lo que cambiaría de Merino.

«La gente que no es bonita, que no es físicamente de tu agrado, eres muy maltratadora frente a esa gente. Y yo creo que eso no puede ser porque la gorda no tiene culpa de ser gorda, la fea no tiene culpa de ser fea», dijo la panelista.

Respuesta que no cayó nada bien a Francisca Merino que no tardó en contestarle. «Eres muy resentida amiga, tienes que sacarte ese resentimiento, porque si no vas a ser toda la vida pobre. Toda la vida vas a estar envidiando al resto», le respondió.

Frente a esto, es que Pepi Velasco le respondió que «Yo no soy pobre. A ver, ¿quién te dijo que era pobre? No soy pobre, soy austera, que es distinto». Mientras que Merino lanzó: «No eres austera, porque si lo fueras no andarías diciendo ‘oh, que lindo’ (hizo un gesto de ver una joya). A una austera no le gusta nada, no ve la ropa, no ve las joyas, no ve nada».

Panelista renuncia tras feroz pelea al aire

La discusión entre ambas no terminó ahí, ya que de acuerdo a lo consignado por La Cuarta, esta siguió en comerciales, llegando a insultos mucho más fuertes entre las panelistas.

Por lo mismo, es que durante la jornada de este jueves, se conoció que Francisca Merino tomó la decisión de renunciar al programa de TV+, quien lo confirmó con una publicación a través de sus redes sociales.

«La frase ‘Con quién te relacionas es como te va’ encierra una verdad poderosa y ampliamente reconocida: las personas con las que te rodeas influyen directamente en tu vida, decisiones, estado emocional y oportunidades gracias gracias gracias», comenzó señalando.

Junto con agregar que «elijo trabajar con personas que admiro y que vibran en la misma frecuencia».

Hay que mencionar que, según lo que contó Cecilia Gutiérrez: «Producto de este encontrón en pantalla, renunció al programa, va a seguir con sus días en Tal Cual. Efectivamente no es que se llevaba mal fuera de pantalla, igual no había onda».