Evelyn Bravo vivió emotivo momento con mentalista: Recordó a su madre y su abuela

La tarde de este jueves, nuestra querida Evelyn Bravo, estuvo invitada a Hay que Decirlo, donde vivió un emotivo momento, luego de que hiciera una canalización con Pablo Miranda, lo que la dejó entre lágrimas.

Resulta que el mentalista, se comunicó en primer lugar con la abuela fallecida de la locutora. «¿Quién es Hilda? Como que ella también quiere que se acuerden de ella, dice, porque es su Carlitos el que está (de cumpleaños) pronto. Dice que está en el tercer piso todavía esperando que le lleven su torta pronto».

Frente a lo cual, la sita Evelyn le respondió que «ella es un encanto. Tuvo la suerte de vivir hasta los 90 y tantos años. Nos habíamos separado porque yo vivía en España, pero siempre el hilo de plata con mi abuela Hilda porque me cuidó de chiquitita».

Siguiendo por esta línea, el canalizador contó una situación, por la cual su abuela le pide disculpas. «Ella se ríe porque siempre le pediste dinero para comprar casetes y te pide perdón porque la radio era muy básica o un modelo como muy anterior que no tenía como estas grabadoras de casetes. Entonces te pide perdón porque quizás ella no tenía tantas cosas modernas como para que tú pidieras grabar».

Tras lo que nuestra locutora dijo: «Es que nosotros, cuando era chica, como vivía lejos, en España y ya la echaba tanto de menos, nos mandábamos casetes con el audio. Los grababa y los volvía a regrabar 20 mil veces».

El mensaje de la mamá de nuestra sita Evelyn

Posteriormente, ‘Pablo Canaliza’ habló sobre la madre de Evelyn Bravo. «Ella es María, el segundo nombre. Dice que te agradece porque respetaste su voluntad o su parecer de que nadie la viera fea, calva, no siendo ella».

«Quería que se quedaran todos congelados con la imagen que ella dejó, más que como la última parte del cuerpo que estaba un poquito complicada», continuó en el programa de Canal 13.

Además, mencionó que le pedía disculpas a sus nietos por no dejar que la vieran en sus últimos días. «Le pide, a través tuyo, perdón a los nietos –en genérico de las dos– por haber tomado esta determinación quizás un poquito más dura, pero ella no quería que los niños se quedaran con una imagen de ella no tan regia».

Mientras que en el estudio, Evelyn Bravo contó detalles de la muerte de su madre. «Fue algo muy curioso, porque cuando fallece mi mamá yo sí me contuve. Como que todos decían ‘¿no tienes pena?’: yo sentía que era la hermana mayor, que tenía que ser firme. Mi papá se iba a destrozar, entonces yo era como el cable a tierra, la que tenía que estar súper conteniendo a mi familia».

«Entonces todos me decían ‘pero qué firme eres tú’… claro, en ese momento, pero después que pasó eso y solté, ha sido un camino difícil, porque fue todo muy rápido. Mi mamá, una mujer dinámica, joven de 76 años: le vino un cáncer fulminante», continuó.