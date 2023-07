«Una put… de la tele»: Pancha Merino revela fuerte humillación de su profesor de teatro

Durante la noche del pasado miércoles, Pancha Merino abordó la difícil situación que tuvo que enfrentar cuando empezó a trabajar en la farándula y en la pantalla chica. Pues era blanco de un pésimo trato por parte de sus compañeros y de sus profesores. En este sentido, explicó que este prejuicio que hay sobre la televisión, nace en la escuela de teatro en donde estudio, sitio en el cual recibió un duro insulto por un maestro.

Para entrar en contexto, en el panel de Tal Cual estaban conversando sobre los trabajos en los que se han desempeñado luego de momentos de crisis y cesantía, donde comentaron que muchas personas no les gusta trasladarse a puestos más bajos, solo para aparentar.

En esa línea, la actriz expuso que a modo de consejo le dijo a su retoño que no trabajara para las expectativas de los demás. «Si yo hubiese trabajado para los actores, estaría haciendo teatro». Ante esto, sostuvo que no se detuvo a pensar sobre lo que pensarían sus compañeros actores sobre su pega en la televisión, asegurando que «yo trabajo para mí».

Acto seguido, Pancha Merino señaló: «Yo cuando empecé a hacer farándula, mis amigas actrices me decían ‘ay, Pancha no te van a llamar más para actuar’. Habían actores que me miraban enojados, ¡qué se vayan a la cresta! Después estaban todas las actrices en programas, haciendo radio».

Francisca Merino y la fuerte humillación que recibió

En este contexto, la panelista de Tal Cual, recuerda su ingreso a dicha escuela. «Yo me acuerdo cuando entré a la (escuela de teatro) de Gustavo Mesa, no sé quién nos tomó el examen, dijo: ‘aquí la que viene a hacer tele, que se devuelva’. Yo calladita, yo iba a hacer tele derechito».

Siguiendo esa línea, recordó los potentes insultos que recibió por parte de su profesor Jaime Schneider, quien dirigía las clases de expresión corporal y de pantomima.

«Yo no era muy buena para la pantomima, un día estaba haciendo una mudanza, y este viejo se enojó, estaba de mal genio, y me dice: ‘¿sabes qué? ¡Tu único futuro es ser una p… de la tele!’, delante de todo el curso. Yo con el cuerpo helado, le respondí: ‘de la tele sí, pero p… no’”, contó, descolocando a todos en el estudio.

Finalmente, concluyó: «Viejo amargado, me humilló delante de todo el curso».