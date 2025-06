Ignacia Michelson recuerda la pérdida de su embarazo: «Tal vez no era para mí»

La noche de este miércoles, se estrenó un nuevo capítulo de Mundos Opuestos, el que estuvo marcado por la confesión de Ignacia Michelson, sobre la pérdida del embarazo que sufrió en 2019 y cómo es que la afectó.

Todo comenzó durante una conversación con Marlen Olivari, quien le consultó sobre la posibilidad de ser madre, a lo que ella habló de su pérdida. «Cuando quedé embarazada y perdí mi guagua, dije que tal vez no era para mí. Y lo asumo súper bien. No me siento preparada para ser madre, estoy para otras cosas».

«Yo pensaba como tú, hasta que conocí al merecedor de ser padre de mi hijo. Porque tiene que merecérselo, ser un hombre que tenga valores y principios. Y el padre de mi hijo es un muy buen hijo con su mamá, porque eso es relevante», le contestó la ex showoman.

La pérdida del embarazo de Ignacia Michelson

Hay que recordar que, en mayo del 2019, Ignacia Michelson y su pareja de ese tiempo, Sargento Rap, a quien conoció durante su paso por ‘Resistiré’, habían anunciado con bombos y platillos que esperaban a su primer hijo juntos. Pero a las pocas semanas, la joven reveló que lo perdió.

«Me costó un mundo poder decir esto, porque uno no está preparado para perder a un hijo así no son las reglas vida, si me preguntan estoy dudando de la existencia de Dios», comenzó escribiendo en ese momento la influencer.

Siguiendo por esta línea, agregó que «tengo el alma rota, se que muchos me conocen como es niña alegre que siempre ríe, pero esta vez no puedo fingir estar bien, nunca voy a saber si fuiste hombre o mujer, poder sentir tu cuerpecito».