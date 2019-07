Ignacia Michelson y Sargento Rap perdieron al hijo que esperaban 5 julio

Una triste noticia revelaron a través de redes sociales Ignacia Michelson y Sargento Rap: perdieron al hijo que esperaban. Esto justamente luego de que la joven cumpliera los tres meses de embarazo.

«Perdimos a nuestro hijo» escribió el mexicano junto a una foto donde aparece ropa de bebé. «Una noche antes mientras ella se tomaba fotos de la barriga frente al espejo, yo escribía una canción sobre lo chingon que se sentía ser un súper héroe, dormimos y al despertar ya éramos dos de nuevo» fue parte del largo texto que escribió el mexicano.

El participante de «Resistiré», espacio donde conoció a su polola aseguró que no se podía imaginar como se estaba sintiendo Ignacia, pero que por su parte el estaba destrozado.

«La ilusión me explotó en la mano y siento como si se me hubiera volado el alma, la capa ya me queda enorme, se le borro mi nombre, siento como si estuviera cargando un camión con los párpados vato… Como no llorar? Y lo peor de todo… Como llorar y caer al precipicio, si es lo que menos necesita ver mi mujer?» agregó.

Por su parte, Ignacia Michelson también se despidió de su hijo a través de su cuenta de Instagram. La joven publicó una foto donde aparece señalando su vientre y lo acompañó de un mensaje donde expresa la gran tristeza que le causó esta pérdida.

«Me costo un mundo poder decir esto , porque uno no está preparado para perder a un hijo así no son las reglas vida, si me preguntan estoy dudando de la existencia de Dios, tengo el alma rota se que muchos me conocen como es niña alegre que siempre ríe pero esta vez no puedo fingir estar bien, nunca voy a saber si fuiste hombre o mujer, poder sentir tu cuerpecito» escribió Ignacia.

Junto con esto la joven cerró su mensaje anunciando que: «Me voy a desaparecer un tiempo».

Hay que señalar que luego que se conociera esta triste noticia, de inmediato los seguidores de Sargento e Ignacia les mandaron todo su apoyo.