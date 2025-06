La jornada de este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo de Francisco Albornoz, joven de 21 años, que llevaba desaparecido desde el 23 de mayo. Esto luego de que un hombre se entregara y revelara su localización.

Hay que mencionar que, el sujeto, un médico ecuatoriano de 31 años, ya está detenido, junto a una segunda persona, a quienes habría conocido a través de redes sociales, para luego juntarse en un departamento en Ñuñoa.

Es en este contexto que Jacqueline, madre de Francisco Albornoz, decidió romper el silencio en conversación con Contigo en la Mañana, donde habló de lo que espera tras el hallazgo de su hijo.

Madre de Francisco Albornoz rompe el silencio

«Quiero que se haga justicia por el hecho de que las condiciones en las que se encontró a Francisco no deberían pasar», comenzó señalando la mujer en el matinal de CHV.

Siguiendo por esta línea, agregó que «yo quiero hablar para que esto no suceda más y que la justicia sea más empática y no esperar tanto tiempo (para actuar)».

«Mis hijos me dejaron un poco al margen por todo lo que se estaba viviendo, por cuidar mi integridad, pero gracias a la prensa esto se magnificó y creo que sirvió mucho para que estas personas tuvieran presión y se entregaran», continuó la mamá de Francisco Albornoz.

Por otro lado, al ser consultada sobre el joven, Jaqueline afirmó que «él era muy alegre, trabajador, cuidadoso de andar bonito, era como pituquito».

Finalmente, le dedicó un mensaje a todos los jóvenes. «Deben tratar siempre de compartir su ubicación y no dejar de hacerlo por ningún motivo. O decir ‘voy a ir a tal casa’. Francisco no dio esa información, entonces no sabíamos con qué amigos andaba».