Hijo de Kanela confirma quiebre con Trini Neira: «Me siento quebrado por dentro»

En los últimos días, comenzaron a circular fuertes rumores en el mundo de la farándula, de que Bastián ‘Bimza’ Muñoz, hijo de Kanela, había terminado su relación con Trini Neira, hija de Pamela Díaz, luego de dos años juntos.

Frente a esto, es que a través de sus redes sociales, el artista urbano confirmó el quiebre, luego de que hiciera una sesión de preguntas y respuestas, donde de inmediato, la primera consulta es si acaso estaba soltero. A lo que respondió: «Lo que se ve, no se pregunta…».

Siguiendo por esta línea, otro seguidor le preguntó en Instagram, por qué se le veía tan triste, por lo que el hijo de Kanela aprovechó de hacer un largo desahogo, que muchos asociaron al fin de su pololeo con Trini Neira.

Hijo de Kanela cuenta la firme sobre su quiebre

«Siento que últimamente no he tomado decisiones correctas, me siento quebrado por dentro porque a pesar de que siempre me ha tocado salir adelante solo, ahora cuando llego a mi casa nada tiene sentido…», comenzó escribiendo.

Junto con esto, Bimza dio a entender que su quiebre con Trini Neira lo dejó muy afectado. «Construí esto con alguien y por cosas que salieron de mis manos todo se fue cayendo, y no encuentro las fuerzas para mantenerme firme».

«No obstante, así es la vida, y creo que tengo el derecho de equivocarme o de sentirme mal. Lo realmente negativo sería no tratar de enmendar esto, dejarme caer», continuó.

Además, el hijo de Kanela agregó que «si la estoy pasando mal es netamente porque uno es sincero con lo que siente, y creo que eso me demuestra un poco lo que soy y lo que merezco. La belleza se acaba, los seguidores son solo eso, en cambio los valores y las personas no cambiarán».

«Rescato lo bueno de todo lo que estoy pasando y nada, a seguir luchando y disfrutando de todo lo que viene», cerró.