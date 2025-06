El crudo comentario de Pamela Jiles contra Pamela Díaz por quiebre con Rocío Marengo: «La hemos visto humillarse por hombres»

La jornada de este lunes, Pamela Jiles estuvo invitada a Sígueme, donde no dudó en lanzar una dura crítica en contra de Pamela Díaz, mientras comentaban los posibles motivos de su distanciamiento con Rocío Marengo.

Hay que recordar que la argentina, estuvo invitada a Primer Plano, donde se refirió al término de su amistad con La Fiera, señalando que nunca entendió los motivos. «Me duele que no haya sido sincera conmigo, que no me lo haya dicho porque seguramente es un malentendido. Nunca le hice nada malo, no le haría», es parte de lo que señaló.

Frente a esto, es que Pamela Jiles afirmó en el espacio de TV+ que este quiebre tendría que ver directamente con lo sentimental. «Creo que la pelea efectivamente fue por Jean-Philippe Cretton», haciendo alusión a antiguos rumores sobre supuestos celos de Pamela Díaz.

Tras los dichos de la diputada, es que Daniela Aránguiz compartió una reflexión al respecto. «Cuando hay una amistad, las amigas no se pelean ni por platas, ni por ropa, solo se pelean por hombres. Cuando hay un hombre metido al medio una se vuelve loca, hay que tener códigos».

Pamela Jiles lanza duros comentarios contra Pamela Díaz

Posteriormente, Pamela Jiles se lanzó sin filtro en contra de su ex colega. «Quiero discutirle a la Daniela que la Pamela no se pelea por hombres. La hemos visto pelearse y humillarse por hombres, arrastrarse por los suelos por hombres».

Siguiendo por esta línea, aprovechó de recordar una antigua relación de Pamela Díaz. «De hecho, me acuerdo de ese argentino, horroroso, Morais».

«La Pamela ha ido pasando de pinky a cerebro. Es una mujer joven, con todas las condiciones, puede tener todos los pololos que quiera, está regio, pero no ha tenido, lo que diríamos, un buen radar», cerró.