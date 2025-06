En medio de rumores de renuncia: Pamela Jiles aclara qué pasa con su participación en Primer Plano

En las últimas semanas, Pamela Jiles no ha estado presente en su rol de panelista en Primer Plano, lo que de inmediato dio paso a especulaciones sobre una posible renuncia al programa de farándula.

Frente a esto, es que en Zona de Estrellas tocaron el tema, donde Daniella Campos aseguró que la diputada estaría más que molesta y que incluso protagonizó varias discusiones con algunos de sus compañeros de panel.

Por su parte, Manu González, señaló que Pamela Jiles debía aparecer el domingo recién pasado en Primer Plano, pero que finalmente dejó esperando al auto que la pasó a buscar a su hogar. Junto con esto, afirmó que se ausentará por cuatro domingos, pero una de sus fuentes en CHV le comentó que es probable que no siga en el panel.

Es en este contexto que, Hugo Valencia se comunicó con la propia parlamentaria, quien le aclaró qué es lo que ocurre con su rol de panelista en el espacio de espectáculos.

¿Sigue Pamela Jiles en Primer Plano?

«Tengo la mejor relación con Primer Plano. Fui invitada siete meses atrás por Carlos Valencia a tener una participación especial dada mi condición de diputada que, evidentemente, para mí es lo prioritario y siempre en mi interés de jamás renegar la farándula y reconocerla siempre como un género periodístico válido y democratizador», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Pamela Jiles explicó que «en ese entendido, y por mi cariño especial con el equipo de Primer Plano, he estado presente en el programa todo lo que he podido. No siempre puedo estar presente».

«Se acercan unas fechas que son especialmente importantes y complejas en términos de las reelecciones, las candidaturas y eso hace que no pueda estar siempre en el programa», continuó.

Junto con esto, agregó: «Entiendo que soy una invitada permanente y yo tengo la mejor relación con todos ellos, particularmente con quien estuvieron en la primera etapa de Primer Plano, como por ejemplo el conductor, Julio César, con quien me une una relación larga de colaboración».

«Solo amor, de mi parte, absoluto amor al equipo de Primer Plano. Me siento invitada permanente cuando puedo ir y puedo trasnochar hasta las tres de la mañana, yo feliz. Tienes que pensar que yo tengo que estar en las sesiones de la Cámara a las nueve de la mañana el día siguiente. Entonces eso es lo prioritario y a lo que me tengo que dedicar centralmente», cerró.