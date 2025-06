El brutal relato de mujer que disparó al padre de su hija tras enterarse de que la violó

Un terrible caso es el que atraviesa Yessenia, quien desde el 2023 se encontraba en la cárcel por dispararle a su pareja y padre de su hija, luego de enterarse de que el sujeto había violado a la menor en varias ocasiones.

Según la investigación, el hombre, que fue condenado a 18 años de cárcel, cometió estos horribles delitos entre 2021 y 2022, hasta que la pequeña tenía solo siete años.

Es en este contexto que, durante los últimos días, la mujer pudo volver a su casa en Algarrobo, solo que a seguir cumpliendo con la condena, pero en arresto domiciliario. Y en entrevista exclusiva con Tele13, se confesó sobre lo ocurrido.

Mujer que disparó al violador de su hija entrega crudo relato

«Jamás me hubiese imaginado algo así. Él era su papá. Yo pensaba que él era el hombre que más la iba a cuidar en el mundo si algo me pasaba», comenzó relatando Yessenia.

Siguiendo por esta línea, la mujer confesó que todo se destapó luego de que su hija de siete años le contara a una tía lo ocurrido, quien de inmediato la alertó a ella. «Nos fuimos a caminar y ahí yo le pregunté y me dijo ‘si mamá, te lo juro que es verdad’».

Tras esto, la mujer reveló que fue hasta la casa que compartían para encararlo, pero que no estaba allí, aunque se encontró con el arma con la que ya la había amenazado en varias ocasiones. «En mi cabeza había mil preguntas que en ese momento me motivaron a hacer lo que hice. Sé que la justicia no está en mis manos… tomar un arma es algo que no volvería a hacer».

Por último, explicó que lo que espera es conseguir el indulto presidencial. «Confió en que me vayan a dar el indulto y que se abran las puertas para otras mujeres que han pasado lo mismo, que han callado, para que puedan hablar… pero que todo el mundo entienda que los niños no se tocan».