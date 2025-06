En el capítulo de este miércoles de Mundos Opuestos se vieron las consecuencias de la primera jornada de eliminación, la que dejó fuera del encierro a Mike Milfort a manos de Princeso.

Resulta que todos en el Futuro criticó a Princeso por haber eliminado a Mike usando tácticas cuestionables. «Acá no es lo mismo que en un penal, no está bien que molestes al otro. Un arquero está compitiendo de tú a tú con el otro, acá cada uno va en paralelo», le trató de explicar Daúd Gazale.

Mientras que otros fueron más directos. «Sos un tramposo, un mala leche, sos tremendo. No te da ni un poquito de ganas de pedir perdón. Ojalá el karma sea leve con vos», lo encaró Flor Vigna.

Ignacia Michelson fue más directa aún. Cuando Princeso se quejó de que su equipo parece estar apoyando más a Mike, ella le contestó: «No me interesa este equipo si estás tú, tú hace rato dejaste de ser parte de este equipo. Me caes de la verga, no te soporto y me vale verga ganar. ¡Verte la p… cara me desagrada y quiero que te vayas!».

En Mundos Opuestos lamentan la eliminación de Mike Milfort

En el Pasado, en tanto, se lamentaban por haber perdido a Mike. «Princeso es la última persona con la que quería que se fuera. ¿Por qué se tiene que ir con una persona tan mala?», lloró Thammy Palma.

«Tiene a todo el mundo en contra, es el anticristo de ‘Mundos Opuestos’», opinó, por su parte, Joche Bibbó.

Luego, cuando Princeso se fue a nadar solo, Yuhui fue a hablar con él. «No tienes cara, sinvergüenza. Tienes un hijo de 4, 5 años, ¿cómo le enseñas? ¿Quieres que se vea así?», le preguntó el chino.

«Vergüenza se debe tener para robar. Yo amo a mi hijo, pero soy diferente», contestó él, y agregó: «La gente afuera va a ver que ustedes son los que están equivocados, no yo. Están odiando a alguien a quien el público quiere».