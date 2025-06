¡De impacto! Participante de Mundos Opuestos amenaza con renunciar tras fuerte discusión

Esta noche en Mundos Opuestos se vivió un polémico momento, luego de que Matías Vega reuniera al equipo «Eternidad» para hacerlos jugar una actividad entretenida donde deben definir al mejor o al peor compañero tirándoles serpentina en la cara.

No obstante, el odio de todos por Princeso se hizo notar de inmediato. Esto porque lo llenaron de serpentina en casi todas las preguntas.

Luego se preguntó quién es la persona que se hace la buena onda, pero en realidad no soporta a nadie, y Flor Vigna e Ignacia Michelson se votaron mutuamente. «Tenemos un odio-amor, creo que podemos terminar como amigas, pero ahora todavía estamos en el odio», explicó la trasandina.

La chilena, en cambio, se justificó diciendo que le parece falso que su compañera diga que viene con buenas intenciones. «Dice que no viene por fama ni por dinero, pero se quiere hacer camino en otro país, eso es también venir por fama».

Cuando Flor Vigna explicó que lo que ella trató de decir es que no está interesada solo en dinero y fama, y que no tiene un precio, Princeso intervino, y causó estragos con lo que dijo. «Creo que está mintiendo totalmente, porque las argentinas cruzan la cordillera buscando fama y agarrarse a un empresario».

Participante renuncia a Mundos Opuestos

Indignada por sus dichos, Flor se puso a llorar, se levantó e hizo un sorprendente anuncio. «Como justamente no me interesa la plata ni la fama a cualquier precio, en este momento presento mi renuncia».

Entonces todos sus compañeros intentaron convencerla de cambiar de opinión. «No puedes dejar que te gane ese pendejo, no te puede ganar. Por muchas diferencias que tengamos, no te voy a dejar ir», le dijo Ignacia. «Van a venir cosas mucho más difíciles en la competencia, eres una mujer fuerte y no puedes renunciar por una tontera», agregó Marlen Olivari.

Finalmente, lograron que Flor se calmara, y tanto Michelson como Marlen se disculparon con la argentina por haber tenido conflictos previamente con ella.

Mientras, Matías amonestó a Princeso por sus dichos. «Como canal y como producción respetamos tu opinión, pero no aceptamos ese tipo de palabras. Y tus palabras, aunque sean en broma, pueden causar mucho daño», le dijo al participante.