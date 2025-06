Marlen Olivari recuerda complejo episodio con acosadores: «Descubrí a otro que me seguía en un auto»

Este jueves en la noche se estrenó un nuevo capítulo de Mundos Opuestos, durante el cual, Marlen Olivari impactó al público, luego de confesar algunos complicados episodios que atravesó durante su época de mayor fama, a inicios de los 2000.

Todo comenzó cuando Valentina Concha, le consultó si atravesó problemas tras hacerse muy conocida. «En mi época no había redes sociales, pero sí programas de farándula que me esperaban afuera de mi casa, hasta dormían afuera», recordó la ex showoman, agregando que en esos momentos tenía un acosador que la asustó mucho.

«Recuerdo estar regando plantitas en mi terraza y me llega un SMS diciendo ‘Qué linda te ves regando con tu polera roja’, y te juro que me empezaron a saltar las lágrimas, me dio un miedo, además viviendo sola», comenzó recordando en el reality de Canal 13.

Siguiendo por esta línea, Marlen Olivari agregó que «después descubrí a otro que me seguía en un auto, y camino en la carretera me llega otro SMS diciendo ‘¿Puedes parar un poco más adelante? Me quiero despedir de ti antes que te vayas a Viña’. ¿Y cómo sabía que me iba a Viña? Me quería morir, aceleré, paso el peaje y me bajo en una comisaría, hice la denuncia. De ahí en adelante nunca más supe nada».

Marlen Olivari y sus problemas alimenticios

Pero esta no es la única inesperada revelación de la ex Morandé con Compañía sobre sus años de mayor fama. Pues en conversación con Ignacia Michelson, confesó que atravesó por complejos problemas alimenticios para mantener su figura.

«Yo también tuve un problema así cuando estaba en televisión, tuve períodos en que estuve súper flaca, se me veían las costillas, vomitaba, no comía. Y ahora algunos me escribían que ojalá me tocara estar en el Pasado para que bajara de peso», le dijo a su compañera.