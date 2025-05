Yamila Reyna sorprende con romántico mensaje para Américo: «Eres admirable y una inspiración»

A pesar de que por varios meses mantuvieron en privado su romance. Finalmente, es que durante la gala del Festival de Viña, Américo y Yamila Reyna decidieron gritar a los cuatro vientos su amor, caminando juntos por la alfombra roja.

Tras esto, es que el cantante se refirió a su relación durante una entrevista con Roberto Cox, donde aseguró que «no figuraba en los planes de Yamila en ninguna parte y seguramente ella tampoco en los míos, pero sí muchas veces habíamos conversado, compartido. Fue algo casual».

Frente a esto, es que ahora fue el turno de Yamila Reyna de dedicarle unas bellas palabras a su amorcito. Luego del concierto que dio en el Movistar Arena, para celebrar los 15 años del lanzamiento de su disco ‘A Morir’.

Las tiernas palabras de Yamila Reyna a Américo

«Quiero partir la semana, con estas postales hermosas e inolvidables que nos regalaste en esta gran celebración de tus 15 años de éxitos amor», comenzó escribiendo la argentina en una publicación, que acompañó con una serie de registros de ese día.

Siguiendo por esta línea, Yamila Reyna agregó. «Es difícil plasmar en palabras lo bonito que se siente verte brillar, vibrar y explotar de felicidad como lo hiciste en tu primer Movistar».

«No he sido testigo de todos tus años de carrera pero sí he podido ver en este último tiempo, tu incansable entrega en lo que amas, eres admirable y una inspiración. Gracias por permitirme ser parte de este camino, y me honra ser tu compañera», señaló.

Por último, Yamila Reyna le dedicó unas bellas palabras a Américo. «Felices merecidos 15 años Chino. Que se multipliquen los años de éxitos y esa sonrisa, mi mayor debilidad».

Por su parte, Américo le respondió con un «lo vuelvo a repetir, gracias desde lo más profundo de mi corazón por tu cariño, comprensión, paciencia y contención. Haces que todo sea mejor y más fácil. Decidí entregarme nuevamente al amor y me siento muy feliz y en paz de que haya sido contigo… No me sueltes la mano y sigamos escribiendo una nueva y hermosa historia».