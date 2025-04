Américo reveló la inesperada conexión que lo une con Yamila Reyna: Involucra a su padre

A pesar de que hace meses que se rumoreaba sobre su relación amorosa, recién durante la gala del Festival de Viña, es que Américo y Yamila Reyna la hicieron pública, caminando de la mano por la alfombra roja del evento.

Es en este contexto que, en el podcast de Roberto Cox, ‘Nada que ver’, el cantante se confesó sobre esta situación, asegurando que «fue como la presentación en sociedad».

De todas formas, Américo mencionó que «nosotros nunca nos escondimos, nunca nada. Es más, quienes se escondían eran los que nos sacaban fotos, y fotos malas». Junto con esto, reveló en tono de broma: «Lo pasamos bien, la preparación… salimos bastante tímidos».

Siguiendo por esta línea, el intérprete reveló varios detalles sobre cómo es que nació el romance con la argentina. «No figuraba en los planes de Yamila en ninguna parte y seguramente ella tampoco en los míos, pero sí muchas veces habíamos conversado, compartido. Fue algo casual».

Y luego de estos encuentros esporádicos «pasó el tiempo de salir, conquista, comida, ropa impecable, lavar el auto, me bañé yo. Esto fue parte de octubre y noviembre». Agregando que «la primera cita fue en un lugar muy rico, fuimos a comer algo, muy tranquilo. Aparte que no pasó nada, costó».

La tierna conexión de Américo y Yamila Reyna

Por otro lado, Américo aprovechó de contar una especial conexión que tiene con Yamila Reyna y que tiene directa relación con el fallecido padre de la actriz, quien era un reconocido cantante argentino.

«De niño (13 años) grabé canciones de su padre, del gran Sebastián, el ‘monstruo’ cordobés, famosísimo en Argentina. Y le conté a Yamila», comenzó contando. Además de mencionar: «Le dije ‘grabé una que era mi favorita, que se llamaba Chiquilina’. Me dijo ‘esa mi papá me la hizo a mí’. Yo no sabía».

Te recordamos que Américo se presenta este viernes 2 de mayo en el Movistar Arena, celebrando los 15 años de su disco ‘A Morir’. Las últimas entradas las puedes comprar a través del sistema PuntoTicket.