Millaray Viera contó la firme sobre su distanciamiento de la televisión: «no sabía si me la iba a poder sin la tele»

Recientemente, se emitió un nuevo capítulo de «La Divina Comida», programa culinario y de conversación, donde diversos personajes famosos buscan lograr el máximo puntaje.

En ese contexto, Millaray Viera confesó los motivos de su alejamiento de la televisión. La presentadora fue la primera anfitriona, y estuvo acompañado de Michelle Carvalho, Pablo Vargas y «Don Rorro», vocalista de Sinergia.

Millaray Viera y su distanciamiento de la televisión

¿A qué se debe su distanciamiento en televisión? Fue la pregunta que le hizo el ex bailarín de «Rojo».

«Yo creo que se dio de una manera… no sé si natural, pero sí en el momento en que tenía que ocurrir”, explicó de entrada», comenzó diciendo.

Además, agregó que en un principio tuvo mucho miedo. «no sabía si me la iba a poder sin la tele», confesó.

“Me di cuenta que igual los tiempos han cambiado. Nos hemos transformado los comunicadores en nuestras propias plataformas”, continuó la comunicadora.

Asimismo, reflexionó sobre su rol como madre: «Siento que este tiempo me ha hecho darme cuenta que a mis hijas yo sí les faltaba, de muchas formas. Me han hecho sentir lo importante que es para ellas que yo este de vuelta también».

«No tienes cerrada la puerta para la televisión?«, le consultó Pablo Vargas.

“La verdad es que no. Durante dos años desde que me fui de Chilevisión he tenido hartas conversaciones”, sostuvo Millaray Viera.

También puedes leer en RadioActiva: Pamela Díaz recordó la vez que le fueron infiel y se enteró por una llamada con intento de extorsión: «Iré a Primer Plano…»