Una reconocida ex figura de la televisión juvenil causó revuelo al compartir detalles inéditos sobre su experiencia en el desaparecido programa Yingo, además de explicar el motivo por el cual fue desvinculada del espacio.

Se trata de la bailarina Valentina Roth, quien se sinceró en su podcast “Todo queda entre hermanas”, relatando el episodio que marcó su salida del recordado programa de CHV.

La influencer reveló que atravesó un momento complejo durante una de las emisiones, situación que finalmente provocó su expulsión del programa juvenil.

¿Por qué la bailarina se fue del show?

La joven comenzó diciendo que: «A mí, de Yingo me echaron porque me dio una crisis de pánico y ahí pensaban que estaba loca. Las crisis de pánico eran muy tabú en ese tiempo».

Además, detalló el difícil momento que vivió en aquella ocasión. «Yo tenía 18 años, me vino una crisis. Estaba peleando con Kneza me acuerdo y me vino una en vivo. Sentí que me iba a morir en el programa», señaló.

“Al otro día era mi cumpleaños. Me echaron el día de mi cumpleaños, me acuerdo perfecto… Me dio pena, obvio. Lloré todo el rato. No me creían. ¿Cómo no me van a creer que era una crisis de pánico?”, continuó.

Asimismo, la bailarina que fue una salida complicada. Sin embargo, tendría su revancha en la «competencia», el extinto «Calle 7» de TVN.

Entre risas, Valentina Roth recordó que «estuve en el mejor momento de Yingo, después entré a Calle 7 y ahí le ganamos».

