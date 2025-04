Mundos Opuestos confirma que el público podrá elegir a dos participantes: Estos son los postulantes

Hace algunas semanas, desde Canal 13, se confirmó el regreso de Mundos Opuestos a la TV, buscando dejar la grande como en las temporadas anteriores. Por lo mismo, es que ya se está preparando con todo.

A diferencia de los últimos realities de la señal, en esta ocasión harán una mezcla de 12 famosos y 9 desconocidos. Junto con esto, el público tendrá la posibilidad de elegir a dos de los NN para que ingresen a la casa, a través de una votación online.

Es en este contexto que, a continuación, te contamos cuáles son los anónimos que buscan entrar a Mundos Opuestos por la votación del público.

Estos son los participantes que esperan entrar a Mundos Opuestos

Leonardo Vallana

Más conocido como El Princeso tiene 34 años y se hizo conocido por su participación en programas como ‘La Vega’ o ‘Secreto en el lago’, comenta que tiene una obsesión con la antigua Grecia.

«Desde niño mi madre me decía que yo era mitad divino. Entonces tuve que tomar un caballo e ir a hablar con el oráculo, que me dijo que soy hijo de Zeus, y lo comprobé», asegura, muy compenetrado con su papel, usando una corona de laurel en su cabeza.

Matilda Helo

De 21 años e hija única, Matu dice haber vivido una vida llena de privilegios y ahora, tras tomarse un año sabático en vez de estudiar, quiere ponerse a prueba.

«Me defino como una bomba, porque soy muy frágil pero explosiva. Lo que más me gusta hacer es pelear. Me desgasto peleando en todos lados, así que pienso que es mejor que me estén pagando por hacer eso. Todos siempre me han dicho que yo debería entrar a un reality, porque mi ídola es Oriana Marzoli», asegura.

Pablo Ladrón de Guevara

Personal trainer de 31 años, Pablo tiene un físico trabajado de gimnasio, es un conquistador nato y dice tener una personalidad que se impone rápidamente.

«Me considero un jineta, un capitán, yo lidero equipos. Soy alfa y estoy acostumbrado a ser un líder. Mi actitud es escuchar, ser muy seguro y poner límites claros, creo que nunca es necesario llegar a lo físico para imponerse al resto», asegura.

Fernanda Valenzuela

También conocida como La Chilota, esta joven de 22 años viene de Quellón, y se hizo conocida gracias a ‘Secreto en el Lago’, un popular reality transmitido por YouTube y donde compartió con El Princeso.

«Estaba estudiando medicina veterinaria, pero lo dejé el primer año. Entonces me fui a trabajar de guardia de seguridad en una pesquera en Puerto Montt, hasta que postulé a ese reality y me cambió la vida», comenta Fernanda, que hasta entonces nunca había viajado más al norte que Osorno.

Rosío Agurto

Tiene 34 años, es emprendedora y viene de un pequeño pueblo cerca de Villarrica. Destaca por su simpatía y su fanatismo por la televisión. «Me encanta la tele, a veces tengo prendido el Canal 13 sin verlo sólo para darle rating. Mi sueño es ser rostro de Canal 13, estar en los carteles de la entrada. He postulado a todos los realities y a todos los programas».

«Yo era la influencer de mi pueblo, ahí siempre grababa videos bailando. Además me amanecía en Internet haciéndoles páginas de fans de Facebook a los rostros de la tele. Yo era su community manager sin que lo supieran. Lo que quería era que supieran que yo existía, y cumplí mi sueño», afirma.

Boris Sánchez

Boris tuvo una experiencia anterior en otro reality internacional, pero dice haberlo pasado mal, y quiere su revancha. «Siempre sentí pica de que me dijeran que fui una planta en ese reality. Siento que ahí fui un cabro chico y me refugié en mí mismo, desperdicié la oportunidad de mostrarme como soy».

Tras esa experiencia se fue a EE.UU. para trabajar en un programa con Rafael Araneda, e inesperadamente eso le permitió entenderse a sí mismo. «Allá una psicóloga descubrió que tengo déficit atencional, así que me traté, tomé clases de programación neurolingüística, aprendí a desenvolverme, a ser frontal y a no callarme las cosas».