No tiene que ver con George Harris: Esto fue lo peor de Viña 2025, según Rafael Araneda

Hace algunas semanas, terminó el Festival de Viña 2025. Karen Doggenweiler y Rafael Araneda fueron los encargados de la conducción del certamen, que dejó momentos icónicos en el espectáculo nacional.

En ese contexto, es que Rafael Araneda entregó sus impresiones del evento, destacando lo mejor y lo peor del certamen, esto en conversación con La Hora.

Además, aprovechó de entregar palabras a su compañera. Mejor imposible, fantástico, extraordinaria. Creo que logramos armar una dupla, un equipo, un tándem», señaló con al medio antes mencionado.

Respecto a las presentaciones, elogió el acto de Myriam Hernández. «Disfruté con Miriam Hernández, disfruté ese cancionero enorme, variado, extraordinario que ha ido guardando a lo largo de los años y que la transforma en la baladista de América definitivamente», comentó.

Asimismo, aseguró que la rutina de Pedro Ruminot fue un momento muy espontáneo, y lo tildó de genial.

No fue George Harris, esto fue lo peor…

Por otro lado, habló de la fallida presentación de George Harris, que tildó de «incómoda, tenso para todos, para la audiencia, para el equipo, para nosotros, para él, me imagino, para sus fanáticos, para sus amigos».

Relata ese momento con «muy pocas cosas positivas que rescatar. Creo que todo se mezcló negativamente y el show se trasladó del escenario a la platea y a la galería».

Además, reveló que se formó una «competencia de barras», bajando el espacio de comunidad y fiesta que existía en el público.

No obstante, según Rafa Araneda, la rutina de George Harris no fue lo peor del festival, ya que según él: «El peor momento tiene que haber sido lo del apagón. Yo creo que fue un momento negativo, fue lamentable que gente que había comprado su entrada, que se había trasladado a distintos lugares a ver a Yatra, Morat y a Pedro también, no hayan podido presenciar ese día», comentó.

Para cerrar, concluyó diciendo que tenía mucha preocupación. «Había muchas jóvenes afuera de la Quinta Vergara y que no era bueno que estuviesen ahí, porque ya se estaba haciendo de noche», concluyó.