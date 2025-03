«El Fenómeno» se despide y elige a los dos primeros participantes de Mundos Opuestos

El pasado domingo 2 de marzo, el programa animado por José Miguel Viñuela, «El Fenómeno», llegó a su final.

Este último capítulo estuvo marcado por una serie de emociones, y lo más importante, se eligió a la pareja ganadora para participar del nuevo reality de canal 13 «Mundos Opuestos».

¿Quiénes estarán presente en el nuevo reality?

El nuevo productor ejecutivo de los realites de Canal 13, Marcos Gorbán, envió un sobre con los nombres de los seleccionados al conductor del programa, para que pudiera anunciar a la pareja elegida.

El primer ganador es Boris Sánchez, joven de 34 años, quien tras recibir la sorpresa, añadió «Estoy emocionado, no me lo esperaba. Mucha gente me conoció en una instancia que no me representaba. Siento que cerré un ciclo y abrí uno nuevo», bajó el contexto de haber participado anteriormente en «Resistiré», de Mega.

Mientras que el segundo nombre que contenía el sobre, era el de Rosío Agurto, quien comentó «Todo es posible gracias a Dios. Nunca lo olviden. Los sueños se cumplen cuando uno le pone fe y perseverancia. Pero cuando uno pone a Dios por sobre todas las cosas, los sueños se cumplen».

«Esto se lo dedico a mi mamá, y le mando un saludo enorme a mi iglesia que ha estado orando por mí. Es una emoción que solo la soñé con los ojos cerrados y mi corazón está latiendo muy fuerte, no lo puedo creer», concluyó la joven.

Cabe recordar que Canal 13, planea realizar una versión nueva de lo que fue el antiguo reality «Mundos Opuestos».

¿Por qué finalizó El Fenómeno?

Luego de transmitirse por tres semanas al aire, se anunció que el programa llegaría a su fin.

Y la producción admitió que desde un principio sabían que «El Fenómeno», tendría un tiempo limitado.

Ya que la finalidad era solamente escoger a dos ganadores para que participaran del nuevo reality.