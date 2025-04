La defensa de Pablo Mackenna luego de ser acusado de «papito corazón» por su ex pareja: «Creo que estoy muy lejos de esto…»

Durante la reciente emisión del programa Only Fama, el escritor y comunicador Pablo Mackenna fue uno de los invitados, instancia en la que abordó dos temas que han marcado su vida personal en el último tiempo: su lucha contra el alcoholismo y las acusaciones por no cumplir con la pensión alimenticia de su hija.

En el espacio de espectáculos, Mackenna reflexionó abiertamente sobre su relación con el alcohol, reconociendo que ha tenido consecuencias significativas en su vida. “Hay eventos de equivocaciones profundas en que sí, el alcohol ha sido parte. Me ha hecho tomar muy malas decisiones y me ha hecho perder oportunidades”, confesó.

Pablo Mackenna se defiende tras acusaciones de su ex pareja

Además, relató cómo esta situación ha afectado su comportamiento: “Cuando de repente los mismos estándares que tú te exiges o le exiges al mundo, se ponen febles y lo relativizas, y terminas manejando un auto (borracho), claro, ahí tú tienes que darte cuenta de que hay un tema”. Añadió que es una situación que necesita trabajar y que ha intentado enfrentar “a través de la literatura, de entender, tengo una cierta pena atávica”.

Por otro lado, se refirió a las acusaciones hechas por su expareja, Javiera Díaz de Valdés, quien lo llamó públicamente “papito corazón”. Mackenna calificó esa etiqueta como injusta: “Creo que estoy muy lejos de esto”, dijo, enfatizando que su hija es su prioridad: “Para mí mi hija es todo”.

Sobre el retraso en el pago de la pensión, explicó que “se me hizo difícil poder cumplir y me atrasé”, aunque aclaró que “ahora yo estoy al día con la Javiera”. Concluyó reconociendo que la situación económica sigue siendo compleja: “Se me ha hecho difícil y se me va a hacer difícil mañana”.

