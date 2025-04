Ivette Vergara arremete contra hombre que grabó incidente que protagonizó en Providencia: «ese mismo chorito lo subió…»

Luego de un confuso episodio de tránsito, Ivette Vergara rompió el silencio y entregó su versión de lo ocurrido, luego de que se viralizara un video en redes sociales donde junto a Fernando Solabarrieta protagonizan un tenso momento en Providencia.

En el registro, se puede observar cómo un pasajero lanza insultos hacia el periodista. Sin embargo, cuando Solabarrieta sube al vehículo para conversar directamente con los pasajeros, el ambiente cambia drásticamente.

La comunicadora abordó el tema durante su participación en el programa TV+ Informa, donde relató los detalles del hecho desde su perspectiva.

Ivette Vergara rompe el silencio luego de video viral

«Esto es en Avenida Providencia, ahí van pasando los vehículos porque ese es un estacionamiento que está a mitad de cuadra. El que está gritando ‘estás llorando’, es el que está grabando. Siempre se hacen los valientes cuando están arriba», relató Ivette.

Más adelante, explicó cómo el detalle de la maniobra: «Yo iba a una reunión en una radio ahí y yo comienzo a señalizar para poder entrar a ese estacionamiento. En ese momento, recordemos que están las pistas de los buses, entonces yo tengo que cruzar para ingresar al estacionamiento».

«Yo no sé si el micrero no me vio, para ser superhonesta, pero no me dio la pasada. Yo, por el espejo retrovisor, veo que no me da la pasada, entonces me subo al estacionamiento para dejarlo pasar y, de ahí, yo retroceder», continuó.

Según relató, el conductor de la micro se mostró visiblemente molesto, asegurando que «¡cómo te cruzas así!. Tuve que frenar y se me cayó una señora«, poneindo en riesgo a los pasajeros.

Ante esto, Fernando Solabarrieta respaldó la versión de su pareja, señalando: «tranquilo, efectivamente fue una maniobra para cruzar’. ¿Que pudo haber sido imprudente? sí, a lo mejor sí fue imprudente, pero, ¿cómo entras a un estacionamiento más que sea señalizándote y entrando por la pista de los buses, que la única precaución que puedes tener es ver que tengas suficiente espacio?».

No obstante, al subir al bus para verificar el estado de la pasajera presuntamente afectada, Fernando se encontró con una sorpresa: «‘no le pasó nada’. No había ninguna señora que se había caído», según consignó La Cuarta.

Finalmente, Ivette cerró su relato criticando la actitud del sujeto que grababa el video: «El mismo ‘chorito’ que estaba grabando, que le decía que ahora vamos a salir en la tele, que estás llorando y todo, ese mismo ‘chorito’ fue el que lo subió a Facebook y que después, cuando se subió Fernando, se quedó mudo”.