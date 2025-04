Karla Melo confirma gran noticia en medio de su tratamiento contra el cáncer: «Si yo puedo, tú también puedes»

Hace algunas semanas, Karla Melo impactó a sus seguidores al revelar que le detectaron cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos. Desde ahí que la intérprete ha compartido todos los detalles de su tratamiento.

Es en este contexto que, durante la jornada de este lunes, entregó una noticia que dejó la grande. «El tumor desapareció. Sí, así como lo oíste, desapareció. Ya no está en mi cuerpo», comenzó señalando en un video.

Siguiendo por esta línea, Karla Melo aseguró que no lo dice ella, sino que «un examen. Yo ya lo sentía. Ya no lo sentía. Ya sentía que no lo sentía. No sé si son todas las terapias que estoy haciendo. No sé si es la acupuntura. No sé si es la alimentación. No sé si es la biodescodificación. No sé si es la quimioterapia».

«No sé si es por tanto amor o la mezcla de todo lo que estoy haciendo. Pero ya no está. Se fue. No está en mi cuerpo», continuó.

La felicidad de Karla Melo

Siguiendo por esta línea, la cantante agregó que «esto está funcionando. No significa que esto terminó. Tengo que completar todos mis tratamientos, pero me estoy sanando. Quería compartirlo con todos ustedes. Me estoy sanando. Y si yo puedo, tú también puedes».

«Voy a hacer un evento para contarles a todas ustedes todo lo que yo estoy haciendo. Necesito que lo sepan. Sepan que se pueden sanar. Que vivan sus procesos sin estrés, con amor, como debe ser. Porque cáncer no significa muerte. Para mí es una transformación», señaló.

Por último, y para acompañar el registro en Instagram, Karla Melo escribió: «Quiero que este video le dé fuerza y esperanza a todas las que están viviendo lo mismo que yo, porque hay mucha información en internet y a veces nos agobiamos por videos que son más tristes y que asustan… TIENES QUE TENER CLARO QUE TÚ ERES DUEÑA DE TU REALIDAD, DE TU VIDA, TÚ DECIDES CÓMO AFRONTAR LAS SITUACIONES!!!».