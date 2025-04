Karla Melo confiesa cuál es su mayor temor en medio de tratamiento contra el cáncer: «Me dan terror»

Unas semanas atrás, Karla Melo impactó a sus seguidores, luego de confesar que le detectaron un cáncer de mama triple negativo en etapa uno, por el cual ya está en tratamiento.

«En enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo. Fue un mes súper difícil ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante», es parte de lo que escribió en ese momento.

Es en este contexto que, la cantante se dedica a compartir, a través de redes sociales, registros de su experiencia con la quimioterapia. Y ahora, quiso revelar uno de sus mayores temores enfrentando la enfermedad.

El gran temor de Karla Melo durante su tratamiento

Resulta que, en su Instagram, Karla Melo señaló que se trata de las constantes inyecciones para fortalecer sus defensas. Esto debido a que le tiene miedo a las agujas, una fobia que es bastante común.

Tras publicar el video, subió unas historias, donde señaló: «Gracias por todos sus comentarios. La verdad es que el tema de las inyecciones fue un caso para mí porque me dan terror y este último tiempo me he pinchado demasiado y tener que pincharme en mi casa para mí era el colmo».

Siguiendo por esta línea, Karla Melo aprovechó de relatar con humor, contando que varias personas se ofrecieron a ponerle las inyecciones, para lograr que no sea tan complicado para ella.

«La primera vez le pedí a una amiga enfermera, todo bien, no me dolió. La segunda vez aquí sola, tengo una amiga que es veterinaria, me dijo ‘yo he pinchado puras perras’. Bueno, entonces no va a haber problema», contó la actriz entre risas.

Por último, contó que «después para la tercera estaba con mi familia y la Kami (hermana) me dijo que se atrevía».