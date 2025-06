Karla Melo emociona con potente reflexión sobre su cáncer: «Te agradezco por el remezón»

Desde que Karla Melo dio a conocer que la diagnosticaron con un cáncer de mama triple negativo, es que se ha dedicado a compartir con sus seguidores todo el proceso para enfrentar la complicada enfermedad.

Es en este contexto que, en las últimas horas, la actriz publicó una imagen de una reciente sesión de fotos, en la que decidió lucirse al natural, sin cabello. La que acompañó con una emotiva reflexión sobre lo que ha aprendido.

«Y si transformamos la adversidad en oportunidad? Decidí que el cáncer vino a enseñarme, a mostrarme la verdad de lo que realmente importa!», comenzó escribiendo Karla Melo.

Siguiendo por esta línea, la también cantante agregó: «Elijo crecer, evolucionar, cuidarme, amarme y amar cada día, cada momento hermoso, valoro tanto estar viva y sentirme bien, y ayudaré lo que más pueda con lo que he ido aprendiendo».

«Agradezco por cada persona que ha llegado a mi vida este año, por cada mensaje que me ha llegado, por todos los conocimientos que he adquirido para ser mejor», continuó.

Por último, Karla Melo mencionó: «Querido cáncer, me obligaste a parar y ver todo el panorama de frente, eres bien directo… te agradezco por el remesón, ya estoy entendiendo todo y convirtiéndome en mi mejor versión».

La potente reflexión de Karla Melo

Hay que recordar que, hace tan solo unos días, Karla Melo, compartió otro mensaje, sobre lo que vivió en un más reciente quimioterapia.

«Tuve mi quinta Quimio, una nueva, y no fue nada amigable, me habían advertido que esta era más fuerte que la anterior y así fue. Es muy triste no poder hacer las cosas simples que te gusta hacer… como comer», explicó.

Además de mencionar que «luego de 7 días casi me siento yo denuevo… Es difícil someterse a estos tratamientos que parecen peor que la enfermedad. Y busco con quien compartir experiencias, hablo con la Anto, la Vero, la Gaby, la Ayleen y todas me dan ánimo y yo a ellas».