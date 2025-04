Fabio Agostini y Fernanda Figueroa protagonizan tensa pelea: «Se cree un h… bacán por decir eso»

En el capítulo de este jueves de Palabra de Honor, se vivió un complicado momento, luego de que Fabio Agostini y Fernanda Figueroa discutieran por un premio que la chilena no le quiso aceptar a su compañero.

Tras esto, el español intentó reconciliarse con Fer, pero ella no quiso escucharlo. Entonces este se mostró decepcionado de la joven. «La comida mexicana ni me gusta, yo quería compartirla con ella, qué tonta es. Si se pone boba conmigo me da igual, me junto con la otra y me cag… de la risa. Yo dramas no quiero».

Yuli lo escuchó y se lo fue a contar a Fernanda Figueroa. Esta estalló en llanto. «Me voy a pintar de payaso. Encuentro horrible e innecesario ese comentario que dijo, no me lo merezco. Me da rabia porque no sólo me pasa aquí, sino siempre. Me carga que la gente se burle de mí, siempre hacen lo mismo. Se cree un h… bacán por decir eso».

Acto seguido, la chilena fue a encarar a Fabio Agostini por sus palabras y terminaron gritándose. «Te estás equivocando, haz show con otro. Yo no estoy para cambiar pañales, esto es un juego. Este juego era para que lo disfrutáramos juntos, pero te comencé a hablar y te fuiste. Por eso paso, quiero evitar problemas».

Sigue la mala onda entre Fabio Agostini y Fernanda Figueroa

En un nuevo show de talentos, Matías Vega encargó a los reclutas interpretar la canción de un artista famoso en duplas.

Uno de los duelos fue entre la dupla de Fabio y Fernanda, encarnando a Ricky Martin y Thalía respectivamente, y la de Vico y Samantha, personificando a Axl Rose y Natti Natasha. Sin embargo, los shows del español y la chilena fueron considerados débiles, porque «estaban muertos en el escenario».

Luego de ello, Fer les confesó a sus amigas que se arrepiente de sus sentimientos por Fabio. En tanto, éste le contaba de su decepción a Dash y Dani: «Si ella anda con celos y tonterías ya no es culpa mía. No estoy para cambiar pañales, para infantiladas. Sólo sé que estoy soltero y que lo quiero pasar bien».