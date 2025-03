Palabra de Honor adelanta el inicio de polémico romance: «Solo quiero h… un rato»

La noche de este miércoles, se vivirá un capítulo de impacto en Palabra de Honor, luego de que se muestre el comienzo de un esperado romance y que a dado que hablar entre los seguidores del espacio.

Esto porque, tras extensos coqueteos en los días previos, Faloon Larraguibel se meterá a la ducha donde estaba Raimundo Cerda, y ambos se pondrán a conversar cada vez más íntimamente.

«¿Cuándo vas a ser sincera conmigo? Me dejas loco, no me lo esperé, pensaba que no me ibas a dar el beso en el juego», le comentará él.

Así comienza el apasionado romance en Palabra de Honor

«A mí me gusta tontear, pero no ando muerta de la risa todo el tiempo. No busco fidelidad ni compromiso ni nada de eso. Solo quiero h… un rato», confesará de vuelta Faloon Larraguibel.

Entonces ambos se besarán apasionadamente bajo el agua, solo con Fernanda Figueroa, a la distancia, mirando la escena.

Más tarde, Faloon se acercará a Rai y le pedirá que sea discreto: «No le cuentes nada a Fabio, nada».

Sin embargo, la ex chica Yingo, tras mucha presión, sí les contará a Dani y Reina lo ocurrido. «Le di un beso. Pero no le cuenten a nadie», confesará.

Hay que recordar que, debido al gran desfase que tiene Palabra de Honor, Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda confirmaron durante el especial de Año Nuevo de Canal 13 que estaban pololeando oficialmente.

Pero a menos de un mes de que revelaran su romance, es que todo se derrumbó, luego de que se filtraran imágenes del chiquillo muy cercano con Cony Capelli durante una fiesta.

«Si ya lo pasé bien, bacán y si duró lo que tuvo que durar, bacán también. Le deseo lo mejor y yo también», es parte de lo que señaló Faloon Larraguibel en ese momento.