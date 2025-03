Las predicciones de Vanessa Daroch sobre el futuro amoroso de Pamela Díaz: ¿se concreta relación con Felipe Kast?

La médium Vanessa Daroch entregó una tajante predicción sobre la vida amorosa de la figura televisiva, Pamela Díaz. Fue durante el programa de Canal 13,»Hay que decirlo», cuando al final del mismo comenzaron a realizarse distintas consultas sobre el futuro.

Fue en ese contexto, en que el animador del programa, Felipe Vidal, le preguntó a Daroch sobre el futuro amoroso de Pamela Díaz. Eso luego de que semanas atrás, se le viera a la animadora del programa junto al senador de Evópoli, Felipe Kast, cercanos en distintas fotografías. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, las especulaciones rondan fuertemente.

Fue por esto que Vidal preguntó concretamente: «¿Pamela Díaz se va a comprometer sentimentalmente este 2025? A lo que Daroch actuó sacando tres cartas: la primera, contó, se trataba del éxito. «Algo va a salir muy, muy bien», añadió.

Sin embargo, la segunda carta no tenía el mejor de los augurios para Pamela Díaz. En aquel momento, la cámara captó rápidamente a la animadora y se logró apreciar su cara de sorpresa, pero también de cierta incomodidad. «Es momento de dejar cosas atrás, pensar (…) Este año me deshago de lo que no me suma y no me sirve, y acepto lo que quiero en mi vida», agregó la vidente.

Ante esto el equipo de «Hay que decirlo» solicitó que Daroch no siguiera con las predicciones y «aguándole la fiesta» a la conductora. Producto de esta petición, Vanessa Daroch, pasó a sacar la tercera carta: La Represión.

«(Significa que) podría haberse dado cuenta muchas veces de este momento que estoy mostrando, pero Pamela no quiere», concluyó la médium.

La explicación de Pamela Díaz y su relación con Felipe Kast

A principios de año, Pamela Díaz visitó el programa de Chilevisión «Podemos Hablar» (PH), donde fue consultada por Diana Bolocco por su relación con el senador Felipe Kast.

«Con Felipe es que tenemos una amistad, nos estamos conociendo, buena onda y todo eso, pero de aquí a que somos pareja, pololos, nada de eso, yo también fui a comer dos meses atrás con otra persona y dijeron lo mismo», explicó Díaz en ese momento.

A lo mismo, la animadora de PH, contrapreguntó con qué le gustaba del senador Evópoli, la respuesta de Pamela Díaz fue lo encontraba «guapo, es estupendo, pero no voy a decir nada porque estoy en un proceso».

«Estoy en un proceso de mi vida que es muy especial. Que si no cuento nada, yo siempre dije, si es que voy a estar con alguien, no tengo ningún problema de mostrarlo o yo subir un video, una foto. Pero en este momento estoy soltera. Lo estoy pasando muy bien. Pero es como estoy más preocupada de mi trabajo, de las cosas que estoy haciendo. Estoy muy agradecida en un esfuerzo que llevo hace muchos años», confirmó Pamela Díaz.