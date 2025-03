Filtran audios de Pamela Díaz donde lanza duros comentarios contra Sergio Rojas

El pasado lunes, el periodista Sergio Rojas, filtró unos audios inéditos que habría recibido por parte de Pamela Díaz hace solo unas semanas. En el cual lo amenaza con golpearlo.

Cabe destacar que la misma «Fiera», lo desafió a liberarlos. Ya que hace unos días, el periodista indicó que Díaz lo había amenazado con «pegarle una patada en la r…».

Sin embargo, aquello fue desmentido por la animadora, quien desafió al periodista a mostrar esas pruebas para comprobarlo.

Filtración de audios de Pamela Díaz

El reciente lunes, tal como prometió, Rojas reveló la polémica grabación durante el programa «Que Te Lo Digo», de Zona Latina, donde efectivamente Pamela Díaz lo trata de «maldito bastardito» y afirma que le gustaría golpearlo con «una patada en la ra…».

En un primer audio, se puede escuchar a la animadora decir «Todo lo que hable por aquí no es para que lo subas. Escucha, porque a voh’ tengo que decirte todo como corresponde, porque si no eres como un mono con navaja».

«Si quieres hablar conmigo, ningún problema. Háblame por aquí, maldito bastardito», agregó.

«Cuando hables de mí, yo no tengo problemas en que me preguntes, porque yo siempre voy a decir la verdad. Yo no estoy con Marcelo Salas para que sepas, así que déjate de webearme…un día te veo y yo te voy a pegar la patada en la raja, pero yo te voy a grabar y le voy a decir a Julio César, lo que tú no atreviste, lo hice yo», concluyó La Fiera.

¿Cómo se generó la polémica?

Cabe destacar que la gran diferencia que tiene Pamela Díaz con el periodista de farándula, se remonta al año 2012, cuando durante el programa Primer Plano, Díaz terminó agrediendo al periodista.

Por lo que aseguró que en esta oportunidad él se defendería.