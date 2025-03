La potente reflexión de Karla Melo en medio de diagnóstico de cáncer: «Es una de las cosas más fuertes»

Karla Melo impactó a todos sus seguidores hace algunos días, luego de revelar a través de Instagram que le habían detectado un cáncer de mama triple negativo, el que afortunadamente está en su primera etapa, por lo que ya empezó el tratamiento.

Es en este contexto que, durante las últimas horas, la actriz compartió una publicación en la que se refiere a uno de los aspectos más complicados de la quimioterapia, que es la pérdida del pelo y que para muchas mujeres que se enfrentan a esta enfermedad se vuelve un gran dolor.

«Sin duda, que se nos caiga el pelo es una de las cosas más fuertes de enfrentarte a una quimioterapia. Si bien es una manifestación superficial del tratamiento, emocionalmente es duro, es impactante y te hace mirar la enfermedad cada día frente al espejo», comenzó escribiendo Karla Melo.

Junto a una serie de fotos donde luce su cabello, agregó: «El primer oncólogo que vi fue súper frío para mi gusto… le pregunté: se me va a caer el pelo? Me dijo: sí o sí, a las dos semanas más o menos, pero quédate tranquila que después vuelve a crecer».

«Todo el mundo te dice eso porque es verdad, pero uno no eligió raparse a lo Britney, uno no decidió raparse porque tenía ganas de tener un nuevo look. La realidad es que además de impresionante, la caída frágil del pelo, es súper incómodo, todo el día hay pelos en tu ropa, en tu cama, en tu gente y hasta en el hociquito de mi Taylor (mi perrita)», continuó.

La potente reflexión de Karla Melo

Siguiendo por esta línea, Karla Melo señaló: «Entonces hay que ser valiente y decidirlo! Ya por comodidad, porque me duele el rasta que se me está formando de tanto pelo que se suelta de mi cabeza, no puedo peinarme ni lavármelo sola por temor a que se caiga, gracias a Dios mi hermanita Kamila Melo estuvo ahí para hacerlo por mí cuando yo solo sentía miedo».

«Es súper fuerte ver tanto pelo en el basurero. No se cuando lo haré, pero ya no aguanto más!», escribió la también cantante.

Además de mencionar que «Hoy quiero celebrar a mi pelito que me ha acompañado por tantos años y etapas en que lo teñí rubio, rojo, oscuro, lo corté, decoloré, alisé, encrespé y hasta lo quemé! SE QUE VOLVERÁS A CRECER Y MÁS HERMOSO! Pero es difícil dejarte ir… aunque ni me preguntaste. Te vas porque te tienes que ir».

«Tal vez algunas personas no lo entiendan, pero sé que las mujeres lo harán, es parte de nuestra esencia, de nuestra feminidad y hasta de nuestros cambios emocionales! Cuando tenemos penas, lo cortamos! Jajajajajjaa así somos 💜 y nos sentimos renovadas», cerró Karla Melo.