Karla Melo agradece el cariño recibido tras revelar cáncer: «Es muy nuevo todo esto para mí»

Hace unos días, Karla Melo impactó a sus seguidores, luego de que revelara a través de Instagram que, a principios de enero, le detectaron un cáncer de mama triple negativo, uno de los más complicados.

En una publicación, la actriz escribió que se trató de «un mes súper difícil ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante».

De todos modos, Karla Melo señaló que «gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas. He seguido haciendo mi vida normal, trabajando, cantando, bailando y actuando!».

«Me he preocupado de investigar y ser estudiosa con mi caso, sigo una alimentación adecuada y estoy bajo los cuidados de mis terapeutas de medicina integrativa💜 Me he sentido muy bien, acompañada, querida, cuidada y bendecida», es parte de lo que escribió en ese momento.

Y como era de esperar, en cosa de minutos, Karla Melo se llenó de comentarios de apoyo y cariño en los que sus fanáticos y conocidos en el mundo del espectáculo, le deseaban una pronta recuperación.

El agradecimiento de Karla Melo

Por lo mismo, es que ya pasados unos días, es que a través de sus historias, decidió salir a dar las gracias por todos los buenos pensamientos que ha recibido. «Les quiero agradecer por todos los mensajes, los WhatsApp, los comentarios en la publicación».

«Lo sentí y les quise contar, y la verdad es que me siento muy aliviada, me siento llenita de energía positiva, de amor, todo lo que me han enviado», continuó su mensaje Karla Melo.

Y para cerrar mencionó que «les voy a ir contando el proceso, a medida que vaya sintiendo las ganas, la necesidad de hacerlo, y bueno, eso. Es muy nuevo todo esto para mí, así que gracias por el apoyo y vamos juntos y juntas».