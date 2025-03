Karla Melo confiesa diagnóstico de cáncer de mama: «La espera es realmente angustiante»

Durante las últimas horas, Karla Melo impactó a todos sus seguidores, luego de contar que le detectaron cáncer de mama triple negativo, uno de los más agresivos que existe.

A través de sus redes sociales, la actriz y cantante compartió una publicación en la que reveló que había mantenido en secreto su diagnóstico, además de que ya lleva varias semanas con quimioterapia.

«Les quiero compartir algo que estoy viviendo porque ustedes han sido muy importantes para mí en mi carrera y sobre todo porque la mayoría de mis seguidoras son mujeres y quiero q lo sepan desde mi corazón», comenzó escribiendo Karla Melo junto a varios registros.

El complejo diagnóstico de Karla Melo

Siguiendo por esta línea, la intérprete agregó que «en enero de este año me diagnosticaron cáncer de mama triple negativo. Fue un mes súper difícil ya que hay que pasar por varias pruebas, exámenes y procedimientos para tener las respuestas, y la espera de cada una es realmente angustiante».

«Gracias a Dios mi cáncer está en etapa 1 y ya comencé con la quimioterapia hace unas semanas. He seguido haciendo mi vida normal, trabajando, cantando, bailando y actuando!», continuó.

Junto con esto, Karla Melo aseguró que «tengo una red de apoyo incondicional que amo mucho; mi hermana, mi pololo y mis amigas son mi familia que me acompaña y cuida en estos momentos».

Por otro lado, mencionó: «Me he preocupado de investigar y ser estudiosa con mi caso, sigo una alimentación adecuada y estoy bajo los cuidados de mis terapeutas de medicina integrativa💜 Me he sentido muy bien, acompañada, querida, cuidada y bendecida…»

«Estoy sanando, estoy aprendiendo, me estoy curando de cuerpo y alma! Aún queda camino por recorrer y espero que me acompañen!» Y cerró recordando que «cuídense! Tóquense! Háganse exámenes!💪🏼💜 una detección temprana es importante».