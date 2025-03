Julio César Rodríguez cuenta la firme de una posible salida de Contigo en la Mañana: «Uno tiene que saber cuándo cerrar ciclos»

Desde el 2019 que Julio César Rodríguez está al mando de Contigo en la Mañana, convirtiéndose en uno de los animadores más importantes en la actualidad y con una serie de proyectos ajenos a su rol en el matinal.

Es en este contexto que, en diciembre de este año, se termina su contrato con CHV. Por lo mismo que, en conversación con The Clinic, se refirió a la importante decisión que debe tomar sobre seguir en televisión.

Julio César Rodríguez y su permanencia en televisión

«Es con la pregunta que yo amanezco casi todos los días en el último tiempo. Porque también creo que uno tiene que saber cuándo cerrar ciclos. Y yo me he preguntado muchas veces -porque se me vence contrato este año en CHV el 31 de diciembre del 2025- si este es mi último año en las mañanas, o en la tele abierta», confesó Julio César Rodríguez.

Siguiendo con su conversación con el medio antes nombrado, el periodista mencionó que dentro de todo encuentra motivación en la gente para seguir al aire.

«La respuesta está en la calle. Cuando voy a animar festivales, voy a regiones, en los aeropuertos, en los bares, en los restaurantes, cuando hago radio y se llena de gente a abrazarme, a decirme ‘no pares de decir esto’, o ‘lo necesitamos en la tele'», agregó.

Por último, Julio César Rodríguez se refirió al poder que tiene en los medios. «No solo en ti radica ese poder, sino que es una serie de elementos que se conjugan. Un canal de televisión o una radio o un formato que te apoya, que te sostiene, un grupo de gente, de público que sostiene tu programa o lo que tú estás.

«También un espíritu inquieto de estar siempre creando cosas, de estar siempre saliendo del estado de confort», cerró.