Julio César Rodríguez confesó por qué no va a la Gala de Viña: «No sigan invitándome»

Esta noche se lleva a cabo la Gala de Viña, donde dan el vamos a la nueva edición del festival y donde estarán presentes las figuras más importantes de todos los canales de la TV chilena.

Aunque uno de los grandes ausentes de la noche será Julio César Rodríguez, quien a pesar de recibir una invitación para el evento organizado por Mega, nuevamente decidió no asistir. Y en el reciente capítulo de Contigo en la Mañana, explicó los motivos.

¿Por qué Julio César Rodríguez no va a la Gala de Viña?

Para comenzar, el animador aprovechó de agradecer a los canales que cada vez que les toca realizar la Gala de Viña lo invitan, pero de todas formas les envió un mensaje. «No sigan invitándome porque no voy a ir».

Tras esto, Julio César Rodríguez reveló los motivos de por qué no le interesa ser parte del evento, que sin duda es uno de los más importantes para en nuestro país. «Yo ya animé la gala unos años y con eso quedé listo», explicó.

En ese momento, es que Roberto Cox le preguntó si acaso: «¿Estás en la onda, si yo no soy el conductor, no voy?» A lo que el rostro de CHV asintió, señalando que «si no animo la Gala, no voy». Junto con agregar: «¿Me voy a prestar para qué?».

Pese a su negativa, hay que recordar que cuando Naya Fácil hizo su debut en televisión, con una entrevista en Primer Plano, Julio César Rodríguez invitó a la influencer al evento como su pareja.