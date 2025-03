José Antonio Neme habló sobre la crisis que sufre Mega: «Fuimos expuestos de manera innecesaria»

Mega ha tenido unas semanas bastante difíciles tras anunciar un enroque entre los rostros de distintas programaciones, que finalmente no se harán realidad. Esto significó una crisis que no se había visto antes en la TV pública.

Sobre todo por qué esto había sido anunciado a lo grande y todos los protagonistas se despidieron de su espacio de trabajo original.

La idea original era que en la conducción del matinal quedase Karen Doggenweiler y Rodrigo Sepúlveda, mientras que José Antonio Neme iba a pasar al departamento de prensa, quedando a cargo de la conducción de Meganoticias Prime, en lugar de Juan Manuel Astorga.

Esto se canceló y terminó con la salida de Javier Villanueva, director ejecutivo de Mega.

Las declaraciones de José Antonio Neme

Con todo el revuelo que se ha generado alrededor de la situación, habló uno de los protagonistas.

“Creo que ha sido muy desafortunado, muy triste, para el canal entero, no solo para nosotros tres. El único problema es que la opinión pública no conoce a los ejecutivos, ellos tienen mucho poder dentro de la industria, pero para la opinión pública no tienen rostro”, afirmó Neme.

“Fuimos expuestos de manera innecesaria a una suerte de reality, que creo que no era oportuno ni lo que nosotros merecíamos. Se generó una bola de nieve que empezó a crecer sin control”, lamentó el conductor de Mucho Gusto.

“Lo único que quiero es estar tranquilo, volver a hacer mi trabajo y que esto pase lo más rápido posible con los menores costos para el canal, porque no solo sufrimos nosotros, sufren todos los equipos que están de detrás. Fue una crisis muy generalizada”, explicó.

Por último, explicó que tiene una buena relación con Villanueva, con el que negoció su permanencia en el canal. Por otro lado, recalcó que tiene “fe” en el trabajo que hará Patricia Bazán, quien asumió las labores de dirección ejecutiva de la señal.