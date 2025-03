Jhonatan Mujica impacta al hablar sobre la muerte de su ex: «Me llama la policía»

En el capítulo de este martes de Palabra de Honor, se vivió un emotivo momento, luego de que Jhonatan Mujica se confesara con Daniela Requena sobre la inesperada muerte de su exnovio, quien falleció unos meses antes de su ingreso al reality.

«Habíamos terminado hace tiempo. Por un mes viví en un infierno de m…, entonces me cansé de ser manipulado y me fui. Y cuando me terminé yendo, a los 10 días yo estaba en Lisboa y me llama la policía. Él había cometido suicidio», narró el modelo.

Según detalló entre lágrimas, la muerte de su ex lo tiene todavía afectado. «Me aislé, no quería hablar con nadie, tenía muchas cosas en la cabeza que no entendía. Hay una parte de mí que está sufriendo permanentemente, 24/7. Es inevitable no sentir culpa».

«El duelo es algo con lo que tendrás que convivir por el resto de tu vida. Tienes que permitirte sentir esas emociones», le dijo Daniela para intentar consolarlo.

Jhonatan Mujica y la muerte de su expareja

Cuando se confirmó el ingreso de Jhonatan Mujica a Palabra de Honor, el joven habló sobre la muerte de su ex, asegurando que se trató de una complicada situación, que le costó mucho sobrellevar y que lo dejó con una profunda depresión.

«Esa pérdida fue muy inesperada, muy chocante y me dejó por un tiempo bastante inhabilitado emocionalmente y psicológicamente», comenzó señalando el chileno-venezolano.

De todas formas, aseguró que para él «una de las mejores terapias que me han dado es desconectarme de las redes. Es un proceso largo, y estar aquí me puede ayudar un poco a despejarme y a distraerme».