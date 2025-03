¿Jean Philippe Cretton al Festival de Viña?: El periodista se postuló para conducir el certamen

La vida le sonríe a Jean Philippe Cretton desde que anima Mi Nombre Es, de TVN. En este espacio se ha llevado elogios y pura buena onda por parte de los espectadores.

De este modo, el ex conductor de Mentiras Verdaderas, está siendo postulado para que en un futuro anime el certamen viñamarino, Jean-Philippe, se refirió a esto y está dispuesto a asumir el desafío.

Así se lo hizo saber al medio, Página 7, donde confesó estar más que listo para asumir ese importante desafío.

Las declaraciones de Jean-Philippe

El animador de TVN comentó que no es su sueño, pero que está dispuesto y cree que es el momento. “Yo también creo que debería estar en el Festival de Viña, sí, llegó el momento”, explicó. “Yo antes te hubiese respondido, que si me llegaba el desafío, que no es mi sueño, pero si me llega el desafío, lo tomo feliz”, agregó.

“Y hoy te puedo responder que no es mi sueño, pero quiero tomar el desafío(…)es algo que quiero hacer y pronto”, explicó Cretton, sin poner plazos ni nada.

Sobre su presente en el canal de todos los chilenos explicó lo siguiente. “Soy de la idea de que tener programas así, que les vaya bien y donde se genere una genuina buena onda entre todos los que participamos, es muy difícil, no se da tantas veces en la carrera”.

Sumado a esto, mencionó que “con los años uno aprende a valorar eso y decir ‘qué lindo todo lo que estamos viviendo’”.

“Muchas veces son más los programas que cuesta que funcionen que los que funcionan (…) así que cuando pasa esto, lo disfruto a concho”, cerró el periodista, donde aprovechó de agradecerle a los espectadores y seguidores del programa por el cariño.

