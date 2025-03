Bono de Protección 2025: ¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio para dueñas de casa en Chile hoy lunes 17 de marzo?

Ahora las dueñas de casa en Chile se enfrentan a una complicada situación con el regreso a la normalidad, pues se enfrentan a un aumento en los gastos del día a día y no siempre se puede rendir con el presupuesto.

Por lo mismo que, en tu Radio Corazón nos pusimos la 10, y te traemos todos los detalles sobre el bono de protección, que te ayudará a solventar los gastos de este complicado mes.

Aquí te dejamos todos los detalles sobre el bono de protección en Chile

Para obtener el Bono Dueña de Casa, es esencial estar registrada en el Sistema de Protección Social Seguridades y Oportunidades. Luego, será necesario aceptar la invitación para formar parte de los programas vinculados.

Familias

Abriendo Caminos

Calle

Vínculos

Después de cumplir con los pasos previos, se procederá a la firma de una carta de compromiso junto con un plan de intervención. Solo entonces comenzará el proceso para acceder al llamado «Bono Dueña de Casa».

Es importante señalar que los pagos se otorgan según un orden de prioridad establecido con anticipación.

¿Cuál es el orden de prioridad para quienes quieran acceder al beneficio?

Este beneficio se asigna siguiendo un orden de prioridad, el cual se divide en seis grupos. A continuación, te compartimos los detalles del proceso de selección.

Prioridad 1 : Madre de menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental, o personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF).

: Madre de menores de 18 años o con certificación de invalidez o con discapacidad mental, o personas que puedan ser causantes del Subsidio Familiar (SUF). Prioridad 2 : Mujer mayor de 18 años que sea la jefa de hogar o pareja del jefe de hogar.

: Mujer mayor de 18 años que sea la jefa de hogar o pareja del jefe de hogar. Prioridad 3 : Mujer mayor de 18 años que se desempeñe como dueña de casa.

: Mujer mayor de 18 años que se desempeñe como dueña de casa. Prioridad 4 : Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las tres primeras prioridades, el hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar recibirá el aporte.

: Si no hay mujeres en el hogar que cumplan con las tres primeras prioridades, el hombre mayor de 18 años que sea jefe de hogar recibirá el aporte. Prioridad 5 : En caso de no cumplir las condiciones ya mencionadas, recibirá el bono cualquier mujer que tenga más de 18 años. Si no puede o no hay una mujer mayor de edad, se le pagará a cualquier hombre tenga sobre 18 años.

: En caso de no cumplir las condiciones ya mencionadas, recibirá el bono cualquier mujer que tenga más de 18 años. Si no puede o no hay una mujer mayor de edad, se le pagará a cualquier hombre tenga sobre 18 años. Prioridad 6: En caso de que no se cumpla con ninguna de las prioridades anteriores, se le pagará el monto a la persona mayor de edad que tenga bajo su cuidado a alguien menor de 18 años.

Estos son todos los montos que se entregan con el bono de protección

Los montos varían dependiendo del mes. A continuación, te proporcionamos todos los detalles:

Los primeros 6 meses: $22.674 .

. Desde el mes 7 al mes 12: $17.256.

Desde el mes 13 al mes 18: $11.864 .

. Desde el mes 19 al 24: $21.243.

Para concluir, no hay que olvidar que estos montos corresponden a montos SUF. En caso de ser elegido para recibir el beneficio, este será depositado directamente en la CuentaRut de BancoEstado. No obstante, si no cuentas con una cuenta activa, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia gestionará la entrega del dinero para que puedas retirarlo.