Fanny Cuevas terminará entre lágrimas en Palabra de Honor: «Me cansó que todos estén contra mí»

En el capítulo de este martes de Palabra de Honor, una competencia de equipos va a dejar la grande, tanto por el desempeño de cada dupla como por la polémica elección del equipo perdedor de los primeros nominados de la semana.

Tras los enfrentamientos, Fanny Cuevas no podrá más y llorará con su amigo Andrés. «Estoy chata de todo esto, tengo ganas de llorar. No aguanto a esta gente, amigo, te lo juro, me carga esta gente», se lamentará abrazada al periodista, y detallará que se siente atacada por todos.

«Me atacan todo el día, todo el rato, todo momento. Me da pena que nadie destaque lo que hago, me canso que todos estén contra mí», llorará amargamente la ganadora de ‘Mundos Opuestos 2’, y será consolada por sus cercanos.

Mientras, Daniela comentará con Yuli que le da pena ver llorar a Fanny, pero no confía en ella. «Algo me dice que desconfíe de ella. A mi lado humano le da pena que se sienta desplazada, pero por otro lado pienso que se lo ha buscado, porque es ella la que ha ido diciendo cosas muy graves y ha venido con soberbia», indicará la española.

Las polémicas de Fanny Cuevas

Hay que señalar que Fanny Cuevas ha protagonizado una serie de polémicas en Palabra de Honor desde su ingreso, pasando por acusaciones en contra de Faloon Larraguibel, hasta la acusación de comentarios homofóbicos.

Resulta que en una de las votaciones, Daniela Requena se lanzó con todo en su contra. «Tienes soberbia, falsedad, hipocresía. Ayer hablé con Yuli y me contó lo que has dicho de nosotras, de Faloon, Andrés, Reina y Natu. Según Yuli le comentaste a ella que éramos anormales y raras, y a mí eso me ha dolido mucho».

«Esta actividad debería haberse llamado ‘atacando a Fanny’. Es increíble lo que se está diciendo de mí. Ya saldrás y verás que eso no es cierto, de mi boca esas palabras no salieron. Nunca he dicho algo contra los gays, no es algo que yo piense o que comparta», respondió en ese momento Fanny Cuevas.