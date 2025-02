Arremeten contra Fanny Cuevas en Palabra de Honor por supuestos dichos homofóbicos: «Comentaste que éramos anormales y raras»

En el capítulo de este miércoles Palabra de Honor, se vivió una actividad que tuvo a los reclutas escogiendo quiénes son los rivales de cada uno. Y Fanny Cuevas fue nombrada como rival de tres de sus compañeras.

Primero fue el turno de Yuli Cagna. «Fanny me parece falsa, llegó con nuestro grupo, la consolábamos cuando estaba mal, y de repente se cambió de grupo. Como vio que con Faloon no le funcionó, después de sacarle temas muy feos y delicados, que le dijimos que no lo hiciera, se cambió y después quiso hacer lo mismo con Fer amenazándola con sacarle temas muy feos».

«Siento que todo lo que hiciste aquí fue muy falso y que nos hiciste un favor cuando te fuiste a sentar a la otra mesa», le dijo la trasandina. Frente a lo que Fanny Cuevas respondió: «Todos tenemos nuestras opiniones, yo opino que la Yuli es fome».

La dura crítica contra Fanny Cuevas

Luego le tocó a Daniela Requena, y quien aseguró que está muy dolida con ella. «Tienes soberbia, falsedad, hipocresía. Ayer hablé con Yuli y me contó lo que has dicho de nosotras, de Faloon, Andrés, Reina y Natu. Según Yuli le comentaste a ella que éramos anormales y raras, y a mí eso me ha dolido mucho».

«Esta actividad debería haberse llamado ‘atacando a Fanny’. Es increíble lo que se está diciendo de mí. Ya saldrás y verás que eso no es cierto, de mi boca esas palabras no salieron. Nunca he dicho algo contra los gays, no es algo que yo piense o que comparta. Desde que me cambié de mesa, ellos se han obstinado en tratar de dejarme mal», se explicó Fanny.

Pero más reclutas de Palabra de Honor se aliaron en su contra, entre ellos Rai, Yuli y Fer. «Son palabras textuales que salieron de tu boca. Hazte cargo de lo que dijiste. Eres una mentirosa, lo dijiste, sos un doble discurso. Te haces la pro feminista y mira lo que dijiste de Faloon», le reclamó Yuli.

Ya de vuelta en sus puestos, la ex ‘Mundos Opuestos 2’, entre lágrimas, le aseveró a Reina que lo que dijo Yuli es falso. «Nunca me referí así de ti, y nunca me he referido de ellas», aseguró Cuevas. «Yo confío en tu palabra, te doy el voto de confianza, pero es solo por la buena onda que te tengo», le contestó Reina.

Daniela, en tanto, se mostró desconfiada de Fanny. «Voy a mantener lo que pienso, hasta que no vea los videos no tomaré una decisión. Hasta ahora, le creo a Yuli. Fanny es una hipócrita y una cobarde», afirmó la española.