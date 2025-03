Tonka Tomicic rompe el silencio sobre su vida amorosa tras separación de Parived: «No me invitan a salir»

La modelo Tonka Tomicic, hizo noticias durante los últimos días tras volver a los escenarios como conductora en Expo Patagonia 2025, evento que animó al lado de Daniel Fuenzalida en Coyhaique.

Y es que tras largas semanas de intensos rumores sobre la situación sentimental de Tonka, la modelo salió a dar declaraciones en medio de un inesperado contacto con el programa Primer Plano, donde confirmó que sigue soltera.

Cabe recordar que Tomicic, puso fin a su matrimonio con Marco Antonio López -más conocido como «Parived»- en febrero del año 2023. En medio del controversial «Caso relojes».

El presente amoroso de Tonka Tomicic

La declaración la emitió después que Julio César Rodríguez la bromeara por su beso con Daniel Fuenzalida, bajo el contexto del festival que animaron juntos.

Por lo que Tonka respondió «No, yo soy una mujer libre… absolutamente libre».

Luego, fue Pamela Jiles quien le preguntó a Tomicic por su relación con un misterioso galán.

«Mira, lo que pasa… bueno, han habido intentos fallidos. Pero ¿qué puede hacer uno?», admitió Tonka.

«Todos me dicen ‘anda la Patagonia y conoce un patagón, vuelve con un patagón a Santiago’… pero (Ricardo Cantín) no me ha presentado a ninguno», añadió la modelo entre risas.

Posteriormente, la periodista Conty Ganem le preguntó si «carreteaba para conocer gente», a lo que Tonka la «encaró» y emplazó al director ejecutivo de CHV, Carlos Valencia.

«Si te tengo a ti siguiéndome, ¿cómo voy a carretear tranquila? No puedo. Dile a tu jefe, don Carlos Valencia, que me deje caterrear tranquila», confesó Tonka.

Por último, en un tono más serio, la modelo de 48 años de edad confesó que la cobertura de la prensa ha hecho más compleja la posibilidad de conocer nuevas personas. «Solo voy a decir que a mí no me invitan a salir», concluyó Tonka Tomicic.