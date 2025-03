«Dejémonos de huevadas»: la dura critica de José Antonio Neme a los denunciantes de Karol Dance

Sin duda uno de los temas más polémicos de la semana fue el protagonizado por Karol Dance y su productora Like Media. Todo luego de que el influencer Danilo Veintiuno acusara a Dance de maltratos laborales e, incluso, de una supuesta infidelidad hacía su esposa.

Sumado a eso, ex trabajadores de la productora encabezada por Karol Dance, denunciaron que no les pagaban ningún tipo de remuneración, a lo cual el ex penalista de Mucho Gusto argumentó que Like Media no generaba los ingresos suficientes para dar remuneraciones económicas.

Complementario a su defensa, Dance hizo un llamado a los jóvenes aludiendo a que no deberían tener miedo a trabajar simplemente por la experiencia o el aprendizaje. Dichas declaraciones generaron irritación en distintas personalidades e impulsaron un debate al que también se sumó el Ministerio del Trabajo, el cual refutó los dichos de Karol.

Así las cosas, durante el programa «Only Fama» desarrollado el pasado viernes por las pantallas de Mega, José Antonio Neme —reemplazante de Fran García-Huidobro en el panel— se pronunció duramente sobre la situación. En concreto, Neme hizo criticó a los ex colaboradores de Like Media e hizo un llamado a a que «hay que respetar lo pactado».

La dura respuesta de José Antonio Neme sobre el tema de Karol Dance

En la última emisión del programa Only Fama, se presentó Ignacio Moyna, comunicador audiovisual que prestó servicios para la agencia Like Media y que terminó en malos términos su relación laboral.

«Por más de seis meses yo trabajé de lunes a jueves, llegaba a las 10 de la mañana, a veces hasta a las 8. Tenía un horario que yo podía probar que tenía horario laboral, yo llegaba a las 4 de la mañana a mi casa, entonces que diga que son dos horas», declaró Moyna.

Fue posterior a eso en que José Antonio Neme tomó la palabra y emplazó duramente a los ex trabajadores. «Mariela, perdóname, ¿Quién diablos les prometió a estos chicos un pago? ¿Quién les prometió un sueldo? Pongamos las cosas en su contexto», comenzó diciendo el penalista.

A lo mismo agregó que «¿Qué promesa implícita de qué? Este grupo de pendejos, perdónenme… seamos adultos. Cuando uno realiza un servicio uno hace un contrato, pacta remuneración, horas de trabajo, dejémonos de huevadas».

Finalmente, José Antonio Neme comentó que «No es que yo esté desconociendo el derecho laboral, ni que crea que la gente tiene que trabajar gratis. Ese no es mi punto, pero sí creo que uno pacta y uno tiene que respetar lo pactado. Si no estás de acuerdo, bueno, no pactar.