Daniela Aránguiz sale en defensa de Karol Dance y apunta contra Danilo 21

Durante los últimos días, Karol Dance ha estado en el centro de la polémica, luego de que el conocido tiktoker Danilo 21, lo acusara de infidelidad a solo unos meses de su matrimonio, además de malos tratos en contra de sus trabajadores en Like Media.

Frente a esto, es que el ex Yingo salió a defenderse, negando haber engañado a su pareja, pero confirmando que no le paga a sus colaboradores, esto debido a que según su versión, su medio todavía no genera ganancias.

«Un mensaje a la gente, a los veinteañeros sobre todo: no teman hacer trabajos que no tengan una remuneración económica. No todo trabajo va a ser remunerado económicamente, pero puede ser una remuneración de experiencia, de aprendizaje», es parte de lo que señaló Karol Dance en Contigo en la Mañana.

Frente a esto, es que se llenó de críticas en redes sociales, pero algunas figuras de la televisión salieron a defenderlo, entre las que se encuentra Daniela Aránguiz, quien de inmediato le prestó ropa.

Daniela Aránguiz se cuadra con Karol Dance

«Lo más heavy que encuentro de todo este cahuín pobre es que le demos pantalla a una persona NN que se muere por ser o tener lo que tiene y hace Karol», comenzó señalando la farandulera en Sígueme de TV+.

Junto con lo que Daniela Aránguiz agregó: «Ahí está una persona (Danilo 21) que no creo que tenga auspiciadores por hacer un tipo de react. ¿Eso es lo que hace, no? A él no le pagan ni uno y está exponiendo a Karol Dance a cambio de nada, porque a él no le pagan por tener ese canal. Hay mucha gente que también lo empieza a hacer así».

«Qué mejor si yo tengo un estudio el día de mañana y puedo decirte: ‘Oye, tú haces esto, quizás te tinque hacerlo en mi estudio. No tengo lucas…’. Todos hemos ido a programas sin goce de sueldo o remuneraciones. (…) Hay programas a los que uno va gratis», continuó en el programa farandulero.

Siguiendo por esta línea, señaló: «Si tú quieres empezar a trabajar en televisión o en este mundo, qué rico poder hacerlo al lado de alguien que tiene una visión mucho más grande de esto y lo ven más. Si tú estás de acuerdo, bacán».

Por último, Daniela Aránguiz le dedicó un mensaje al tiktoker. «Ojalá que le resulte. Bienvenido. Le resultó, haciendo miechica (sic) a Karol Dance».