¡Remezón en Mega! Afirman que reconocida figura de Mucho Gusto dejaría el matinal

En las últimas horas, se dio a conocer que Mucho Gusto estaría atravesando por una radical reestructuración para marzo, en medio de su baja en el rating, lo que involucraría la salida de uno de sus rostros clave.

Así es como lo reveló Hugo Valencia en Zona de Estrellas, asegurando que ni más ni menos que José Antonio Neme dejaría la animación del matinal, a pesar de que aún tiene contrato vigente con Mega.

«Según lo que yo tengo entendido, esto no es una renuncia de José Antonio Neme al matinal. Él tiene un contrato vigente hasta el 2027, le queda bastante», aseguró el periodista en el espacio de Zona Latina.

Junto con esto, Hugo Valencia se contactó con el rostro de Mega, quien a pesar de no confirmar la información, le mencionó que «todos los rostros del departamento de prensa saben que hay o que habrá movimientos de rostros».

¿Qué pasa con la animación en el Mucho Gusto?

«Me señala José Antonio Neme que están esperando que se comuniquen los cambios de manera formal», aseguró. Además de agregar que «entiendo que no sabe nada concreto de esta información que acabo de revelar, pero reconoce que los rumores de los movimientos entre los rostros está instalado en Mega».

De acuerdo a lo comentado por el animador, «uno no es propietario de los programas, yo he estado en el matinal del año 2014, primero estuvo como panelista y después como animador. En total ya son 10 años, un plazo razonable. Además, moverse no siempre es malo, descansa el público y uno también».

Por último, Hugo Valencia mencionó que José Antonio Neme podría llegar a fortalecer el horario de la tarde, luego de Juego de Ilusiones. «Después de esta teleserie, se empieza a desinflar la sintonía de Mega, y está repercutiendo hasta la teleserie Amores de mercado y el Noticiero central».