José Antonio Neme envió un audio en vivo a Primer Plano hablando de Naya Fácil, pero lo «cortaron»

El canal organizador, Mega, no invitó a Naya Fácil a la Gala del Festival de Viña, lo que provocó una discusión en el panel de Primer Plano sobre una supuesta “discriminación” hacia ella. En ese momento, José Antonio Neme envió un audio al conductor Julio César Rodríguez.

“Tengo a Neme acá que me envía al aire, sin editar, espero que José Antonio haya sido criterioso”. Así anunció el animador del espacio, el mensaje que le había llegado del rostro de Mucho Gusto.

¿Qué dijo Neme en el audio?

“Te dejo un abrazo gigante Julito, eres lo máximo y te quiero mucho, y bueno… a todo el resto del panel, la Pame (Jiles), la Cecilia (Gutiérrez) y entiendo que está Vasco (Moulian) también”, comenzó señalando el periodista, en un tono amistoso.

Posteriormente, Neme entró de lleno a hablar sobre la decisión que ha generado tanta controversia (Como la organización fallida de la Gala del Pueblo).

“Un gran abrazo a Naya, me cae súper bien, la verdad es que encuentro simpática y divertida. El año pasado estuvimos con ella en su coronación en Viña en un largo móvil”, recordó el periodista.

Respecto a la gala oficial, dijo que “la lista (de invitados) en este tipo de eventos son definidas por varios actores; yo no creo que haya que aventurarse a decir por qué sí o por qué no, no voy a entrar en eso ni voy a aventurarme, porque yo no estoy invitando a mi casa ni se trata de mi propia lista”.

Tras dar su punto de vista, la figura de Mega se desvió del foco principal.

“Yo quiero solamente decirles que el Festival va a salir muy lindo, que estamos preparando unos programas satélites con la Fran…”, fue lo que alcanzó a escucharse hasta que JC decidió pausar el audio y alejar lo máximo posible su celular.

“Ya, aquí nos está metiendo la cuchufleta, pero uno es rápido”, dijo el periodista, provocando carcajadas en el panel.

Cecilia Gutiérrez aprovechó la situación para recordar el “conflicto” que hubo recientemente ente CHV y el animador. “No es la primera cuchufleta que le mete a CHV en todo caso”, dijo a modo de talla.