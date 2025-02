Abogado de la familia reveló teoría sobre el homicidio de Gervasio

Luego de que este lunes, desde Radio ADN revelase nueva información sobre la muerte de Gervasio. Donde la causa de su fallecimiento, que fue hace 34 años, pasó a ser investigada como un presunto homicidio.

El abogado de la familia, Carlos Durán, reveló nuevos antecedentes sobre este hecho. Durante la mañana el jurista conversó con el matinal de Mega, Mucho Gusto.

Expresó que el círculo del artista uruguayo está convencida de que hubo intervención de terceros en su muerte y además tienen una teoría al respecto.

En primer lugar, Durán, le restó importancia a las teorías o mitos que hablaban sobre una posible “venganza” o que hubiese implicaciones políticas en el caso.

“Siempre hubo un impulso comunicacional a tratar de establecer de que esto era político, como para dejarlo hasta ahí. O sea, decir ‘bueno, sí, esto pasó, esto es la dictadura, qué lamentable’”, comentó el jurista.

Luego expresó a que la teoría que ellos manejan, habla sobre “motivos personales”, en lo que él consigna como un amplio sentido de la palabra, ya que, abarcaría “relaciones humanas, relaciones profesionales, relaciones de amistades”.

¿Cuáles serían los “motivos personales” del homicidio?

El abogado de la familia, detalló que existirían “celos profesionales”, respecto al futuro del uruguayo en el retorno a la democracia.

“Asumida la presidencia de Aylwin, llegada la democracia, se supone que venía una nueva etapa, se supone que él iba a tener un papel muy protagonista en varios sentidos y aspectos”, comunicó el abogado.

“Se hablaba de un Gervasio político, se hablaba de un Gervasio rostro de televisión, se hablaba de un Gervasio relanzando su carrera de cantante, se hablaba de un Gervasio en muchas esferas, en muchos ámbitos y se supone que por una cosa natural él iba a tener ese lugar, iba a tener ese espacio”, explicó al matinal de Mega.

Tras esto y para concluir, Durán explicó que de momento no están culpando a nadie y no están investigando a ninguna persona en particular.