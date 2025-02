¿Quién es Pam Pam?: La humorista que debutará HOY en el Festival de Viña

La encargada de hacer reír al monstruo la noche de este viernes en el Festival De Viña, es ni más ni menos que Pam Pam.

En una noche que estará llena de reggaetón y trap, la comediante tiene la difícil misión sacarle carcajadas al público de la Quinta Vergara.

Pero ¿Quién es la humorista?

Su nombre de pila es Pamela Cisterna y a diferencia de otros comediantes que han estado este año. Nunca ha pisado el escenario de la Quinta Vergara.

A pesar de que lleva varios años de carrera y con incontables presentaciones en bares, casinos y teatros del país, esta será su primera incursión en un evento tan grande, por lo que será la gran apuesta del certamen para este año.

Cabe destacar que ha tenido diferentes presentaciones en la televisión chica, realizando rutinas en diferentes programas como «El Antídoto», «Sigamos de Largo» y «Mentiras Verdaderas».

En una entrevista, Pam Pam dio detalles sobre su tipo de humor «Yo soy más como de historias, a mí me gusta contar una historia divertida, pero que contenga harto chistecito. No soy de chiste corto, la mayoría son historias».

«Cuando empecé a hacer stand up, yo no sabía lo que era el stand up», agregando que no conoce mucho sobre los humoristas que la están llevando en el país.

«Me gusta ir a ver en vivo la comedia, más que buscarla en TV o Netflix, me pierdo, veo un ratito y me pongo a hacer otra cosa. Me aburre, en vivo es más emocionante», comentó.

La trayectoria de Pam Pam

La humorista tiene 39 años de edad, estudió Relaciones Públicas, pero prefirió inclinarse por el humor.

En la conferencia de prensa, aseguró que la rutina que presentará en Viña 2025 la trabajó durante más de dos años.

De un podcast a los escenarios

Pamela Cisterna, tiene hace más de cinco años un podcast llamado «No eres tú soy yo», junto a su compañero Claudio Merlin, y describe su programa como «dedicado a temas de parejas, sexualidad, confesiones personales y fracasos amorosos».

Su podcast nació producto de una infidelidad que sufrió por parte de una ex pareja. Y como una forma de funa o desahogo, decidió hacerlo por todas las mujeres que le han sido infiel alguna vez en su vida.