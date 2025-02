Fanny Cuevas terminó llorando en Palabra de Honor: «No quiero estar más acá»

Sin duda que Fanny Cuevas se convirtió en la participante más polémica de Palabra de Honor, situación que le ganó el rechazo de parte de sus compañeras. Frente a esto, es que en el último capítulo se encerró en el baño a llorar para no participar de una actividad.

«No quiero estar más acá. No me siento bien, y tampoco quiero que me vean así», se quejó la ex ‘Mundos Opuestos’ cuando Botota Fox fue a buscarla.

Siguiendo por esta línea, Fanny Cuevas agregó: «Son muy víboras, son muy zorras. Yo nunca he cahuineado sobre lo que las demás dicen, pero eso no me importa. Yo no vengo a ganarme el premio de la mejor persona o de la mejor compañera».

Más tarde, Fernanda Figueroa se quejó de que la influencer no quiere competir si se van nominadas. «No está dispuesta a sacrificarse por alguien como yo, que no quiero respirar su mismo aire».

En tanto, Lorena le comentó a Gala que el problema de Fanny tiene que ver con su arrogancia. «Su grave error fue llegar como la ama y señora de las competencias, y después en terreno se dio cuenta de que no lo es. Para ella hubo un antes y un después de Félix, cuando estaba él se sentía más protegida. Ahora se autoaisló».

Las disculpas de Fanny Cuevas

Posteriormente, durante una conversación con Daniela Requena, Fanny Cuevas le aseguró que no recuerda haber hecho comentarios transfóbicos en torno a ella, pero de todos modos se disculpó con la española.

«Voy a validar todo lo que sientas, porque no es mi intención hacerte sentir mal. No creo haber dicho eso, porque no son mis palabras, pero te pido disculpas si la cizaña de estas personas te ha hecho sentir mal. No es lo que yo pienso ni es lo que yo opino, no son palabras que uso. Pero si en algún momento dije algo así, me disculpo», le dijo Cuevas.

«No creo que Yuli se haya inventado eso, porque es algo fuerte. Y yo siempre pensé que tú eras aliada del colectivo, alguien liberal y sin prejuicios. Pero si lo has dicho, no encuentro un argumento para salvar esas palabras», le contestó Daniela.