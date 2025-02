¿Qué separa al VIH del SIDA? Conoce AQUÍ las diferencias según expertos

Gran impacto generó la reveladora confesión de Andrés Caniulef en «Palabra de Honor», donde compartió su experiencia personal de vivir con VIH durante los últimos 8 años.

«Fui de vacaciones, volví, pasaron 8 meses, y todo lo que me podía pasar me pasó. Fui al médico y me dicen, ‘Usted tiene un VIH que pasó a sida, porque nunca te lo controlaste’. Yo me pude haber muerto por el simple miedo de ir a buscar el resultado», relató Caniulef.

Además, agregó que «tengo VIH indetectable e intransmisible. Yo no contagio. La terapia es una pastilla que te tomas una vez al día».

¿Cuáles son las diferencias entre VIH y SIDA?

Según la Dra. María José Fernández, infectóloga y experta en VIH de la Clínica Dávila, la diferencia fundamental entre el VIH y el SIDA es que el VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana) es el agente que provoca la infección, mientras que el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es el estado más avanzado y grave de esta enfermedad.

La Dra. Fernández explica que, al infectar el cuerpo, el VIH ataca y debilita el sistema inmunológico, específicamente las células CD4, que son cruciales para defender al cuerpo contra infecciones.

Sin embargo, una persona diagnosticada con VIH puede llevar una vida plena y saludable si sigue un tratamiento adecuado, principalmente con la terapia antirretroviral, que permite mantener el virus bajo control y prevenir el deterioro del sistema inmunológico.

En contraste, el SIDA solo se presenta cuando el sistema inmunológico está tan debilitado que la persona es susceptible a infecciones graves. Según la Dra. Fernández, gracias a los avances médicos, las personas con VIH que reciben tratamiento no necesariamente desarrollan el SIDA y pueden vivir muchos años sin que su salud se vea gravemente comprometida.

Mitos relacionados con el VIH Y SIDA

El VIH y el SIDA son lo mismo.

Se puede saber si alguien tiene VIH solo con mirarlo.

Se puede contraer VIH solo tocando a la persona.

Puedes contagiarte de VIH tomando del mismo vaso de la persona infectada.

Puedes contraer VIH con picaduras de mosquitos.