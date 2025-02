Andrés Caniulef impacta al confesar que vive con VIH: «Me pude haber muerto por el simple miedo»

La noche de este martes se vivió un fuerte momento en Palabra de Honor, luego de que Andrés Caniulef hiciera una revelación sobre una enfermedad con la que vive hace años.

Todo comenzó mientras conversaban en el patio, cuando el periodista les preguntó a sus compañeros sobre enfermedades sexuales. «Yo me hago exámenes de todo cada seis meses», y tanto Raimundo Cerda como Lorena confesaron que ellos también.

Entonces, cuando Natu comentó que para el test del VIH existen los falsos positivos, inesperadamente Andrés Caniulef hizo una revelación. «Yo hace ocho años tuve VIH y Sida. Es primera vez que lo cuento».

Consultado por sus compañeros, el comunicador ahondó. «Son por lo menos dos meses en que eres asintomático, no sientes nada, pero algo tiene que pasar para que vayas al médico. En mi caso fueron paperas, me las descubrió mi compañera de programa Paulina Rojas, entonces fui al médico».

Andrés Caniulef relata su experiencia

Según contó, el problema es que, una vez realizado el examen, dejó pasar el tiempo. «Si es negativo te dicen altiro, pero si es positivo te dicen que tienes que ir a buscarlo. Esa es la peor parte, porque cuando te dicen que tienes que ir, no vas».

«Yo no fui, eso le pasa a mucha gente, por miedo, por ignorancia. Era una época en que todo el mundo se alejaba. Fui de vacaciones, volví, pasaron 8 meses, y todo lo que me podía pasar me pasó. Fui al médico y me dicen ‘Usted tiene un VIH que pasó a Sida, porque nunca te lo controlaste’. Yo me pude haber muerto por el simple miedo de ir a buscar el resultado», reflexionó.

Ahora, reveló, su tratamiento ha dado resultados. «Tengo VIH indetectable e intransmisible. Yo no contagio. La terapia es una pastilla que te tomas una vez al día. Después del tratamiento, seis meses después te conviertes en indetectable e intransmisible, es decir, yo puedo tener sexo sin contagiar a nadie».

Todos sus amigos aplaudieron la valentía de Andrés Caniulef para contar su verdad. Entonces aseguró que es necesario hablar de estas cosas. «Sigue habiendo mucha ignorancia, mucha mala información, mucho estigma».

«Hay que hablar las cosas, una persona se puede llegar a morir por miedo a buscar un resultado. No hay que autoflagelarse: si pasó, sé responsable, ten tu tratamiento para que a nadie más le pase», sostuvo.